Цены пока нет, но геймеры уже выразили большой интерес к такому решению.

LG в следующем году будет радовать геймеров новыми мониторами. Компания показала несколько OLED-моделей UltraGear. Наиболее примечательная из них – 32GS95UE на 32 дюйма с двойным режимом работы.

Монитор получил поддержку функции Dual-Hz. В один клик можно будет менять режим отображения: 1080p с кадровой частотой 480 Гц для соревновательных игр или 4K с кадровой частотой 240 Гц для более спокойных.

Из прочих характеристик: время отклика 0,03 мс, охват цветовой гаммы DCI-P3 98,5% и коэффициент контрастности 1 500 000:1. Как и большинство игровых мониторов с высокой частотой обновления, он совместим как с G-Sync и FreeSync Premium Pro. Варианты подключения: два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4.

Видео дня

Еще одна интересная особенность LG UltraGear – технология Pixel Sound, при которой динамики интегрированы в саму OLED-панель, что устраняет необходимость во внешних динамиках и экономит пространство на столе.

Стоимость монитора, как ожидается, будет озвучена в рамках выставки CES 2024, которая пройдет в январе. На ней Nvidia представит новые видеокарты RTX 40-й серии с приставкой Super.

Ранее этой осенью Acer выпустила игровой монитор с частотой обновления 540 Гц – это рекордная частота для мониторов на сегодняшний день. В первую очередь новинка Acer будет интересна профессиональным киберспортсменам.

Подбор монитора для компьютера – это всегда непросто. А если это игровой – вдвойне. Авторитетные эксперты с ютуб-канала Hardware Unboxed поделились своим мнением о лучших игровых мониторах на сегодняшний день.

Вас также могут заинтересовать новости: