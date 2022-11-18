Глава компании назвал наиболее уязвимые области именно сейчас: это Киевская, Харьковская, Львовская и Полтавская.

Президент "Киевстара" Александр Комаров не считает, что по всей Украине исчезнет мобильная связь, но предупреждает о трудностях.

"Я не думаю, что есть угроза, что мобильная связь исчезнет на долгое время по всей Украине. Это будет зависеть от того, как будет выдерживать энергетическая система. Сеть может превратиться в точечное покрытие, когда связь будет присутствовать островами. Это сейчас мы видим на примере Киева, когда отключают целые районы с большим количеством жителей, и через несколько часов исчезает мобильная и фиксированная связь. Но это не значит, что Киев без связи", - сказал Комаров для НВ Бизнес.

Глава компании назвал наиболее уязвимые области именно сейчас: это Киевская, Харьковская, Львовская и Полтавская.

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"Если говорить об этой недавней атаке, откровенно, поражены были почти все области, только в 2-3 областях не было отключений сети от электропитания. У других были, но отличался масштаб", - отметил Комаров.

Он добавил, что альтернативы как таковой не существует, потому что даже терминалы для спутниковой связи Starlink надо подпитывать.

"Любому прибору требуется электропитание в 21 веке. Все готовятся к плохим сценариям, но какого-то такого решения, которое бы позволило человеку оставаться на связи, нет. Нет питания - мы возвращаемся в прошлое", - сказал Комаров.

Проблемы со светом и интернетом

15 ноября 2022 года мобильные операторы обратились к украинцам на фоне перебоев со связью. Украинские мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone Украина предупредили о проблемах со связью из-за отключения света.

Также сообщалось о перебоях в работе интернета.