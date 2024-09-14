Атакован, в частности, "Тинькофф банк", узнали журналисты.

Украинская разведка снова атаковала крупнейшие банки Российской Федерации.

Как сообщил УНИАН источник в спецслужбе, киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили очередную DDoS-атаку на банковскую систему России.

По данным источника, в результате операции была нарушена работа крупнейших банковских учреждений государства-агрессора, которые обеспечивают деятельность оккупационных войск вооруженных сил России.

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Так, под киберудар попали, в частности, "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система "СБП".

Пользователи во многих регионах России жалуются на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений, невозможность воспользоваться "личным кабинетом", прекращение работы сайтов и мобильных приложений банков. Кроме того, клиенты банков не могут осуществить онлайн-оплату за услуги.

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Как сообщал УНИАН, ранее украинские разведчики взломали федеральный центр выдачи цифровых подписей России.

В результате атаки были уничтожены терабайты важных данных на серверах предприятия, а также получена база данных на 1,5 млн электронных цифровых подписей субъектов, которые пользовались услугами российского федерального центра.

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