Инициативу уже поддержали Huawei, OPPO, Vivo и Xiaomi.

Китайская ассоциация стандартов связи объявила о создании универсальной технологии быстрой зарядки Universal Fast Charging Specification, или UFCS.

Она призвана обеспечить совместимость адаптеров питания с устройствами разных компаний, пишет Gizmochina. Инициативу уже поддержали Huawei, OPPO, Vivo и Xiaomi.

Сейчас китайские вендоры развивают собственные технологии. У OPPO и Realme это SuperVOOC, у Huawei – SuperCharge, у Xiaomi — Charge Turbo и HyperCharge. Выходит, что в результате зарядка одного бренда не может на полной мощности питать гаджет другого.

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Сейчас существует две ступени UFCS разной мощности: первая будет выдавать 40 Вт, а вторая – 65 Вт. В перспективе мощность планируют наращивать. Когда появятся первые устройства с поддержкой нового стандарта, пока неизвестно, но как сообщает все тот же GSMArena, ими станет линейка смартфонов OPPO Reno9, которая будет представлена в ноябре.

В Китае надеются, что стандартизация приведет к порядку на рынке китайских смартфонов, а в будущем – и во всем мире.

Напомним, ранее в ЕС было принято историческое решение о едином стандарте зарядки для всех гаджетов. Производители, в том числе Apple, будут обязаны ставить USB-C не только в смартфоны, но и в планшеты, наушники, электронные книги и другие устройства. Новые правила начнут действовать с осени 2024 года.

Также ЕС обяжет производителей смартфонов и другой электроники делать их более защищенными. Продажа устройств без защиты приведет к штрафу и запрету продаж компании.

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