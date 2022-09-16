Это касается всех девайсов с выходом в интернет.

Накануне европейская комиссия представила проект постановления, которым хочет обязать производителей электроники, которая подключается к интернету, усилить защиту от взлома.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным ЕС, кибератаки происходят каждые 11 секунд, а ежегодный урон от них во всем мире составляет около 5,5 триллиона евро.

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Отмечается, что во время пандемии коронавируса наблюдалось увеличение количества кибератак. В свою очередь война в Украине вызвала свои опасения, что европейская энергетическая инфраструктура также может быть атакована в условиях глобального энергетического кризиса.

Новый закон, предложенный как Закон о киберустойчивости, направлен на изъятие с рынка ЕС всех продуктов с цифровыми элементами, которые не защищены должным образом. Комиссия считает, что он не только позволит сократить количество атак, но и принесет пользу потребителям, поскольку улучшит защиту персональных данных.

В будущем производителей обяжут нести ответственность за безопасность устройств в течение всего предполагаемого срока службы, но не более пяти лет. Продажа устройств без защиты приведет к штрафу и запрету продаж компании.

Напомним, ранее в ЕС было принято историческое решение о едином стандарте зарядки для всех гаджетов. Производители, в том числе Apple, будут обязаны ставить USB-C не только в смартфоны, но и в планшеты, наушники, электронные книги и другие устройства.

Новые правила начнут действовать с осени 2024 года.

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