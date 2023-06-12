Официальная информация от президента китайского гиганта.

Ассортимент телефонов Xiaomi безостановочно пополняется новыми моделями и сериями, из-за чего легко запутаться при выборе подходящего аппарата. Лу Вейбинг, глава Xiaomi и генеральный менеджер бренда Redmi, раскрыл самые популярные смартфоны обеих компаний на сегодняшний день.

Обошлось в целом без сюрпризов: лидером в стане Xiaomi оказался Xiaomi 13, а среди телефонов Redmi – Redmi K60.

Цена Redmi K60 стартует с отметки 290 долларов и, во многом, это лучшие устройства за всю историю бренда. Он основан на чипе Snapdragon 8+ Gen 1 и имеет высококачественный OLED-дисплей с 2K-разрешением и частотой 120 Гц. А основную камеру на 64 Мп дополняет ширик на 8 Мп и макро на 2 Мп.

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Что же до Xiaomi 13, то смартфон является полноценным флагманом – отсюда и цена в $515 за базовую версию. Девайс оснащен одним из лучших экранов на рынке и самым топовым процессором Snapdragon 8 Gen 2. Система камер в телефоне разработана совместно с Leica, известным производителем камер высокого качества.

Xiaomi выпустила в Европе "убийцу" iPhone и Samsung

Ранее в этом месяце суперфлагман Xiaomi 13 Ultra официально добрался до Европы. Он получил самую мощную начинку на сегодняшний день, рекордно яркий дисплей и передовые камеры от Leica.

Основные спеки такие – 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2 и батарея на 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой 90 Вт – на 100% аккумулятор заряжается за 35 минут. Флагман работает на Android 13 с MIUI 14.

А уже в конце 2023 года ожидается дебют линейки Xiaomi 14. Как ожидается, рамка нового флагмана составит всего 1 мм – это будет рекорд среди всех смартфонов на рынке. По начинке тоже ожидаются улучшения, как минимум, новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3, а также продвинутые камеры от Leica.

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