В первую тройку попали модели от Motorola, Nokia, Realme, которые редко встретишь в подобных топах.

Главная проблема при выборе смартфона-середнячка кроется в большущем выборе в этом сегменте. Эти устройства обычно предлагают наилучшее соотношение цены и качества, сочетая в себе все необходимые функции и длительную поддержку от производителя.

Редакторы популярного портала Tech Advisor составили список из 10 лучших смартфонов, которые можно купить в 2023 году при бюджете в $500. При этом большинство моделей в списке стоят в районе 200-300 долларов.

Лучшим и оптимальным выбором для большинства назвали 250-долларовый Moto G62. Он может похвастаться прочным качеством сборки, которая превосходит другие телефоны по этой цене, 120 герцовым AMOLED дисплеем и 50-Мп камерой. Живится он от аккумулятора емкостью 5000 мАч, которого, как пишут авторы, хватает на 2 дня активного использования.

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Минусы у Moto G62 почти такие же, как и у всех дешевых телефонов: не всегда стабильная производительность, медленная зарядка и среднее качество фото. Но все это нивелируется низким ценником и минимум 3-летней поддержкой от производителя.

За ним идет Nokia G60 который предлагает широкий спектр функций по доступной цене. Телефон получил большой дисплей с частотой обновления 120 Гц, неплохую основную камеру на 50 Мп, высокую автономность и длительную поддержку ПО от производителя. Вдобавок его корпус выполнен из переработанных материалов.

При цене в 300 долларов трудно придраться к G60, однако некоторых он может расстроить медленной зарядкой мощностью 20 Вт и слабенькими дополнительными камерами.

Realme C35 поместили на третье место. По мнению Tech Advisor, устройство получило лучший в категории дизайн, который выглядит так, как будто он стоит намного дороже, четкий и красочный дисплей, а также качественную 50-Мп основную камеру.

Однако обозреватели отмечают, что экран 60 Гц и время автономной работы могут быть не такими впечатляющими, как у конкурентов в этом сегменте.

Далее идет Redmi Note 10 Pro с камерой на 108 Мп – его назвали идеальным вариантом для любителей пофотографировать с ограниченным бюджетом. Пятое место отдали Xiaomi Poco M4 Pro, который может похвастаться двухдневной автономностью и AMOLED-экраном 90 Гц.

В топ Tech Advisor также попали Poco M4 Pro 5G, Redmi Note 11, Redmi 10, Nokia G22 и Samsung Galaxy A13.

Если вы в поисках идеального бюджетника, УНИАН делился топом лучших бюджетных смартфонов для покупки в 2023 году. В список попали модели от OnePlus, Samsung и Google, тогда как устройствам Xiaomi места в рейтинге не нашлось.

А если вам надоели однообразные смартфоны с невыразительным дизайном, есть рейтинг моделей с самым красивым дизайном в 2023. Среди них – двухцветный Xiaomi и телефон Vivo, который меняет цвет под солнцем.

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