Верхние позиции в рейтинге занимают девайсы Xiaomi, которые принято считать королями бюджетного сегмента. Также нашлось место Moto и Samsung.

В последнее время производителям смартфонами удалось вывести бюджетный класс на новый уровень – сейчас даже самые доступные модели предлагают отличный дисплей, оптимальный набор для фото и видео, а также неплохую производительность, с которой смартфон не устареет через пару лет.

Авторитетный портал GSMArena собрал 5 лучших аппаратов стоимостью до 200 евро или 8000 грн, на которые рекомендуется обратить внимание в 2023. Три из пяти позиций в рейтинге занимают устройства Xiaomi, которые принято считать королями бюджетного сегмента.

Xiaomi Redmi Note 12 – отличный универсал, к которому сложно придраться. У него в арсенале большой 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, отличная тройная камера 50+8+2 мегапикселей и быстрая зарядка. Также аппарат комплектуется современный ОС Android с новой MIUI. Видео дня

Xiaomi Poco M5s – еще один суперсбалансированный бюджетник. Он выделяется ярким AMOLED-экраном на 6.43 дюйма, неплохим процессором MediaTek Helio G95 и аккумулятором, которого хватит на пару дней. Также, несмотря на низкий ценник, гаджет оборудован крутым комбо камер с лучшей "фронталкой" за свои деньги.

Xiaomi Redmi 10 – он вышел больше года назад, но остается актуальным для покупки и сегодня. Смартфон получил LCD-экран с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц, а за производительность отвечает неплохой чипсет MediaTek Helio G88. Также у гаджета есть поддержка microSD, сканер отпечатков и 3,5-мм аудиоджек для наушников.

Также авторы рейтинга советуют присмотреться к Motorola Moto G31 и Galaxy A24. Первый предлагает один из лучших OLED-дисплев в своем сегменте, тогда как аппарат Samsung может похвастаться крутыми фотовозможностями. На практике он снимает как некоторые бюджетные флагманы.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор различных гаджетов и вендоров. УНИАН делился подборкой лучших Android-устройств для покупки в 2023 году под любой бюджет и целей.

А накануне на рынке вышел один из самых доступных флагманских смартфонов. За 300 долларов покупатели получают Snapdragon 8 Gen 2, топовый экран 144 Гц и есть быстрая зарядка на 80 Вт.

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