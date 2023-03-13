Каждый год появляются все новее и хитрее способы взлома, которые угрожают безопасности все большему количеству пользователей и компаний.

Мобильные телефоны уже давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. На сегодня около четырех миллиардов человек используют смартфоны, что делает их привлекательной целью для хакеров, независимо от ОС, будь то Android или iPhone.

Каждый год появляются все новее и хитрее способы взлома, которые угрожают безопасности все большему количеству пользователей и компаний. Поэтому мы собрали список самых распространенных и легко определяемых признаков, которые могут указывать на то, что ваш мобильный телефон был взломан.

Странные приложения и всплывающие окна

Обычно приложения, которые были предустановлены производителем на ваш телефон при покупке, а также новые приложения, отображаются после обновления программного обеспечения.

Видео дня

В случае, если ваш телефон был взломан, вы точно заметите наличие приложений, которые вам совершенно незнакомы, вне зависимости от того, насколько надежными они могут выглядеть. Очень часто хакеры устанавливают на телефон жертвы вредоносное ПО, замаскированное под обычные приложения, вроде антивирусов, фонариков и камер, которые шпионят за пользователями и крадут информацию.

Также стоит обратить особое внимание на всплывающие окна или рекламу, помеченные рейтингом X, который обычно используется для фильмов, предназначенных только для взрослых. Эти окна могут содержать запросы на выполнение определенных действий по зараженным ссылкам. Важно игнорировать их, чтобы избежать утечки данных и предотвратить возможный ущерб.

Телефон перегревается без причины

Сам по себе перегрев телефона не является 100-процентным признаком взлома. Перегрев может быть вызван множеством фактором, в том числе неправильной зарядкой.

Однако, если вы в настоящий момент не пользуетесь смартфонов активно, и он почему-то стал горячим, то это может быть признаком взлома или вредоносного программного обеспечения. Некоторые вредоносные программы могут потреблять большое количество ресурсов телефона, что приводит к его перегреву.

Необычный или быстрый расход батареи

В дополнение ко второму признаку. Взломанные телефоны, обычно, быстро разряжаются. Это может быть вызвано установкой хакером вредоносного кода или приложения на ваш телефон, что, в свою очередь, негативно сказывается на производительности и приводит к более быстрому разряду батареи.

Однако здесь стоит отметить, что быстрый разряд батареи также может быть вызван работой нескольких приложений или игр в фоновом режиме. Поэтому для начала нужно убедиться, что вы сами не разряжаете аккумулятор своими действиями, прежде чем предполагать, что он был взломан.

Трафик мобильных данных больше, чем обычно

Это важный "звоночек" о том, что ваш телефон может быть подвержен вредоносным ПО. Этим способом злоумышленники используют телефон жертвы для совершения звонков, сбора и передачи данных, отправки текстовых сообщений или даже для совершения покупок.

Необъяснимые действия

Вы также можете заметить, что смартфон издает неожиданные звуки и вибрации (обычно, во время звонков) или обнаружить измененные настройки на своем смартфоне, которые, как вы уверены, вы не совершали.

В целом, если вы столкнулись с более чем одним из признаков выше, рекомендуется немедленно принять меры для защиты своего телефона. Например, можно выполнить сброс до заводских настроек или обратиться к специалистам по безопасности информации для дополнительной помощи.

Ранее УНИАН предупреждал, почему нельзя оставлять смартфон рядом с ноутбуком. На первый взгляд безобидная привычка может иметь негативные последствия для обеих гаджетов.

Также рассказывали, как очистить память на телефоне, ничего при этом не удаляя. Если ваше устройство начало подтормаживать, а от бывалой скорости работы не осталось ни следа, возможно, проблема заключается в дефиците памяти.

Вас также могут заинтересовать новости: