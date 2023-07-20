Работает функция по аналогии с AirDrop на iOS и macOS.

Для ПК с Windows 10 и Windows 11 вышло приложение Google "Обмен с окружением" для быстрой передачи файлов с компьютера на Android-устройства и обратно по "воздуху". Оно было доступно в бета-версии с апреля этого года.

"Обмен с окружением" (Nearby Share) работает по аналогии с AirDrop на iOS и macOS. После установки приложения необходимо включить Wi-Fi и Bluetooth на Android, а затем выбрать смартфон в окне утилиты на ПК.

Приложение может передавать любые файлы и папки между устройствами, причем без каких-либо ограничений по объему. Скорость передачи файлов ниже, чем по проводу, но обмениваться изображениями, аудио и другими небольшими файлами так удобнее.

Что важно, для корректной работы функции "Обмен с окружением" требуется компьютер с 64-битной версией Windows 10 или Windows 11, а также модулями Bluetooth и Wi-Fi – только на одном Wi-Fi функция не заработает. Скачать программу можно на официальном сайте Android.

Принцип работы Nearby Share: Ранее УНИАН делился инструкцией, как перенести WhatsApp на другой смартфон. Этот процесс заметно упростили – теперь достаточно просто отсканировать QR-код.

Также писали, что Microsoft с последним обновлением "сломала" важные функции Windows 11 у пользователей по всему миру. Юзеры жалуются на замедление производительности ПК, появлении сбоев при подключении к интернету и проблемах со входом в систему.

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