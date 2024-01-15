Вся линейка iPhone 2024 года получит по 8 ГБ ОЗУ.

Apple увеличит объем оперативной памяти в будущих смартфонах iPhone 16 и 16 Plus с 6 до 8 гигабайт. Таким образом, стандартные модели сравняются по объему ОЗУ со старшими (16 Pro и 16 Pro Max).

Об этом сообщает портал MacRumors, сославшись на авторитетного инсайдера Джеффа Пу. Увеличение памяти улучшит многозадачность Айфонов, позволяя одновременно открывать больше приложений в фоновом режиме.

Современные Android-девайсы уже давно оснащены куда более внушительным объемом ОЗУ. Даже для бюджетных моделей 8 гигабайт стали обыденностью, а более крутые аппараты с недавнего времени предлагают версии с рекордным 24 ГБ. То есть это втрое больше, чем в самом топовом айфоне.

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Также, по данным инсайдера, iPhone 16 и 16 Plus получат поддержку технологии Wi-Fi 6E: она работает в диапазоне 6 ГГц, обеспечивая более высокую скорость беспроводной связи и уменьшая помехи сигнала. Тогда как 16 Pro и 16 Pro Max получат совместимость с самым актуальным Wi-Fi 7.

Еще один показатель, по которому смартфоны Apple заметно уступают Android – емкость аккумуляторов. По свежим слухам, iPhone 16 Pro получит батарею 3355 мАч, что всего на 2,5% больше, чем у iPhone 15 Pro, и это несмотря на увеличение размеров.

Основные нововведения линейки iPhone 16 уже известны. Среди них – искусственный интеллект и рекордные размеры, а iOS 18 принесет самое большое за последние годы обновление. Также, по слухам, Apple переделает систему охлаждения в новых Айфонах, из-за чего они не будут перегреваться даже при пиковых нагрузках, в отличие от iPhone 15.

А меж тем Apple готовится к весенней презентации, на которой должны представить новые ноутбуки и планшеты. По слухам, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет.

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