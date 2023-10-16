Новинки сохранят те же ценники, что и модели 13-го поколения, при этом будут отличаться от них рядом улучшений.

Предположительно сегодня вечером состоится презентация новых процессоров Intel 14-го поколения, которые известны как Raptor Lake-Refresh. В сеть "слили" слайды с грядущего ивента, которые раскрывают точные характеристики, цены и уровень производительности.

Флагманский Core i9-14900K – 8 производительных и 16 эффективных ядер. В общей сложности он получил 24 ядер и 32 потока. Базовая тактовая частота – 3,2 ГГц, частота динамического буста – 6 ГГц. Также подтверждено, что CPU будет поддерживать ОЗУ стандартов DDR5-5600 и DDR4-3200.

– 8 производительных и 16 эффективных ядер. В общей сложности он получил 24 ядер и 32 потока. Базовая тактовая частота – 3,2 ГГц, частота динамического буста – 6 ГГц. Также подтверждено, что CPU будет поддерживать ОЗУ стандартов DDR5-5600 и DDR4-3200. Рекомендованная цена Core i9-14900K составляет 589 долларов, а его аналог без iGPU оценили в 564 доллара.

Предтоповый Core i7-14700K – 8 производительных и 12 эффективных ядер (20+28). Процессор будет работать с базовой тактовой частотой в 3,4 ГГц, однако сможет разогнаться до 5,6 ГГц в режиме буста. Ценники стартуют с отметки в $409 и $384 (без интегрированной графики).

– 8 производительных и 12 эффективных ядер (20+28). Процессор будет работать с базовой тактовой частотой в 3,4 ГГц, однако сможет разогнаться до 5,6 ГГц в режиме буста. Ценники стартуют с отметки в $409 и $384 (без интегрированной графики). Младшая модель Core i5-14600K будет иметь на борту 6 больших и 8 малых ядер (14 20) с базовой тактовой частотой в 3,5 ГГц и возможностью буста до 5,3 ГГц. Рекомендованные цены моделей будут равны $319 и $294.

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Таким образом все новинки сохранят те же ценники, что и модели 13-го поколения, однако будут отличаться от них рядом улучшений. Ранее предполагалось, что новинки подорожают, но не сильно. Также все перечисленные процессоры будут иметь идентичное базовое потребление в 125 Вт.

Вдобавок журналисты опубликовали ряд слайдов с результатами внутреннего тестирования процессоров в некоторых играх и рабочих задачах. Судя по ним, флагманский Core i9-14900K чувствует себя отлично на фоне своего основного конкурента из стана AMD в лице Ryzen 9 7950X3D.

Старт продаж настольных Intel Core 14-го поколения состоится на следующий день после официального анонса. В то же время процессоры AMD Ryzen 8000 на основе архитектуры Zen 5 дебютируют только в первом квартале 2024 года. Как ожидается, они сохранят количество ядер (до 16), получат больше кеша и покажут прирост производительности на 20–25%.

Напомним, актуальное 13-е поколение Intel Raptor Lake вышло в октябре 2022 года. В него вошли бюджетные Core i5-13600K, средние Core i7-13700K и флагманские Core i9-13900K.

По сравнению с 12 поколением, прирост производительности в многопоточном режиме составил до 41%, в однопоточном – до 15%. В то же время обзорщики отмечают, что актуальная линейка процессоров Intel имеет невероятный потенциал для разгона.

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