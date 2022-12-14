Среди них – заметки-"статусы" и групповые профили.

Команда Instagram анонсировала ряд новых функций, которые появятся в социальной сети в ближайшие недели. Среди них – заметки-"статусы" и групповые профили.

Функция "Заметки" позволяет делиться с фолловерами своими мыслями. Текстовую заметку со смайликами длиной до 60 символов можно оставить в разделе "Входящие", выбрав людей, которые смогут ее просмотреть. Такое сообщение будет доступно в течение 24 часов, ответы на нее придут в виде личных сообщений.

Также Instagram приступил к тестированию "Откровенных историй" (Candid Stories) – это аналог соцсети BeReal. Раз в сутки пользователю предлагают опубликовать "Историю", сняв фото с передней и задней камеры одновременно. Предложение актуально лишь несколько минут: логика в том, чтобы пользователь поделился своей жизнью без прикрас. Такая сториз будет показываться только тем, кто делится таким же контентом.

Видео дня

И напоследок, соцсеть анонсировала групповые профили, которые позволят делиться постами и историями в специальном общем профиле с друзьями. Опубликованный в нем контент будет доступен только членам группы.

Чего нового появилось в Instagram в 2022

Ранее в Instagram появилась функция планирования и публикации отложенных постов. Она позволяет планировать посты, фотографии и Reels на 75 дней вперед без использования сторонних программ.

Еще раньше появилась возможность загружать "Истории" длиной до 60 секунд. Раньше пользователи также могли записывать длинные "Истории", но тогда сервис дробил их на 15-секундные фрагменты.

Летом этого года в инстаграме также добавили поддержку NFT. В Украине это одна из важных технологий для помощи ВСУ.

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