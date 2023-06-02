Правда требуется довольно мощная начинка и устройство на чипсете Qualcomm Snapdragon.

В магазине Google Play появилась бета-версия эмулятора Yuzu, которая позволяет запускать игры с Nintendo Switch на Android-смартфонах. До этого эмулятор был доступный только на Windows и Linuх.

Поскольку эмулятор в бете, авторы предупреждают, что бывают просадки и возможны графические артефакты. Однако он уже вполне неплохо справляется с популярными играми вроде Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD и Super Smash Bros. Ultimate.

На текущий момент приложение совместимо только с чипами Qualcomm Snapdragon, а для более-менее стабильной работы требуется как минимум 8 ГБ оперативной памяти. Нужна также Android 11 или выше.

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Производительность в некоторых играх:

Бесплатную версию yuzu можно скачать в Google Play. Также есть платная с ранним доступом к дополнительным функциям.

Ранее УНИАН рассказывал об эмуляторе, который позволяет запускать старые игры с iPhone на ПК и Mac. Среди них – Crash Bandicoot: Nitro Kart 3D и Touch ‘n Go Lite. Приложение также абсолютно бесплатное.

Поскольку для быстрой работы игр через yuzu для Android требуется довольно мощная начинка, вам может быть интересен рейтинг самых производительных смартфонов на сегодняшний день. Актуальный рейтинг возглавил iQOO Neo 8 Pro, который можно купить дешевле 500 долларов.

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