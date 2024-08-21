Некоторые эксперты считают, что документ не соответствует Конституции в целом ряде положений.

В Верховной Раде поддержали во втором чтении законопроект об упрощении процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Только что Рада проголосовала 228 голосов вот этот закон №9549 по упрощению процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры", - написал он в своемTelegram-канале.

Как сообщил нардеп со ссылкой на заключение Главного юридического управления, законопроект дает возможность Закарпатской областной государственной администрации в Ужгородском районе проводить принудительное отчуждение недвижимости и земли у физических или юридических лиц. При этом возможности обжаловать это решение не будет.

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По словам народного депутата Игоря Фриса, законопроект нарушает статьи 13, 95 и 55 Конституции. Нардеп считает, что в нем игнорируется право собственности, которое закрепил Гражданский кодекс.

"Скандальный" законопроект о земельных участках - что известно

Законопроект об использовании земельных участков для развития цифровой инфраструктуры был подан в Верховную Раду первого августа. Сообщалось, что он позволит операторам быстрее получить разрешение на аренду земли, чтобы построить там мобильные станции.

Инициатива предусматривала существенное сокращение сроков отвода земельных участков коммунальной и государственной собственности. Такие шаги нацелены на обеспечение мобильной связью и 4G национальных и международных автодорог, а также сельской местности.

Напомним, в мае в Украине впервые в тестовом режиме запустили технологию 5G.

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