Huawei Watch 4 стали первыми часами с функцией неинвазивного (без прокола кожи) мониторинга уровня сахара в крови.

Компания Apple уже несколько лет работает над определением уровня сахара в Apple Watch, однако пока так и не добавила эту функцию в свои часы. В Huawei решили не ждать конкурентов и первой представили функцию неинвазивного (без прокола кожи) мониторинга уровня сахара во флагманских умных часах Watch 4.

Гаджет не будет сертифицирован как медицинский прибор, поэтому гарантировать точность данных производитель не станет. Но обещают, что Huawei Watch 4 смогут определять вероятность риска развития сахарного диабета сразу по 10 разным показателям, что позволит вовремя обратиться к врачу.

Первое время технология будет работать только на территории Китая и только среди тех пользователей, которые вступили в исследовательскую программу. Тем не менее, это важный шаг к расширению возможностей носимых устройств.

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Помимо мониторинга уровня сахара в крови смарт-часы серии Huawei Watch 4 также могут отслеживать более 100 видов спортивных активностей, насыщение крови кислородом, частоту сердечных сокращений, электрокардиограмму, температуру тела и многое другое.

Какие смарт-часы выбрать в 2023 году

Ранее УНИАН делился подборкой лучших бюджетных умных часов, стоимость которых не превышает $200 или 7.5 тыс. грн. Все модели в рейтинге работают со смартфонами как на iOS, так и на Android.

Также рассказывали о необычных часах Huawei со встроенными наушниками – они прячутся под экраном часов и звучат достойно на уровне обычных беспроводных моделей.

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