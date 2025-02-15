Некоторые перекупы уже получили новинку.

Официальный старт продаж AMD Radeon RX 9070 XT стартует 6 марта, но на маркетплейсе в Словакии уже выставили на продажу видеокарту Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC. Правда с ценником, который сопоставим с RTX 4090 - 1600 евро.

Официальная цена RX 9070 XT составит от 700 до 850 долларов. Пост на Reddit, где изначально появилось объявление, уже удалён, но фото с распаковкой карты всё ещё доступны в сети.

Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC - это разогнанная версия с трёхвентиляторным охлаждением, 16 ГБ видеопамяти типа GDDR6 и тремя 8-pin разъёмами питания. Длина карты составляет 29 см, а ширина - 12 см, а её энергопотребление, по данным инсайдеров, не превышает 260 Вт, но в OC-моделях может достигать 330 Вт. На коробке указана рекомендация по блоку питания мощностью 850–900 Вт.

Видео дня

Официальный анонс Radeon RX 9070 XT состоится 28 февраля, а старт продаж ожидается через неделю после этого. В этот же период Nvidia выпустит GeForce RTX 5070, а спустя ещё несколько дней на рынок выйдет и её Ti-версия.

Ранее инсайдер сообщал, что AMD работает над видеокартой с 32 ГБ видеопамяти, которая должна стать прямым конкурентом RTX 5090.

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