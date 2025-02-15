Перекуп показал, как выглядит RX 9070 XT / Фото - Reddit

Официальный старт продаж AMD Radeon RX 9070 XT стартует 6 марта, но на маркетплейсе в Словакии уже выставили на продажу видеокарту Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC. Правда с ценником, который сопоставим с RTX 4090 - 1600 евро.

Официальная цена RX 9070 XT составит от 700 до 850 долларов. Пост на Reddit, где изначально появилось объявление, уже удалён, но фото с распаковкой карты всё ещё доступны в сети.

Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC - это разогнанная версия с трёхвентиляторным охлаждением, 16 ГБ видеопамяти типа GDDR6 и тремя 8-pin разъёмами питания. Длина карты составляет 29 см, а ширина - 12 см, а её энергопотребление, по данным инсайдеров, не превышает 260 Вт, но в OC-моделях может достигать 330 Вт. На коробке указана рекомендация по блоку питания мощностью 850–900 Вт.

Видео дня

Фото Radeon RX 9070 XT 15 февраля 2025
Фото Radeon RX 9070 XT 15 февраля 2025
Фото Radeon RX 9070 XT 15 февраля 2025
Фото Radeon RX 9070 XT 15 февраля 2025
Фото Radeon RX 9070 XT 15 февраля 2025
Фото Radeon RX 9070 XT 15 февраля 2025

Официальный анонс Radeon RX 9070 XT состоится 28 февраля, а старт продаж ожидается через неделю после этого. В этот же период Nvidia выпустит GeForce RTX 5070, а спустя ещё несколько дней на рынок выйдет и её Ti-версия.

Ранее инсайдер сообщал, что AMD работает над видеокартой с 32 ГБ видеопамяти, которая должна стать прямым конкурентом RTX 5090.

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