"Красные" хотят всерьёз конкурировать с Nvidia на рынке графических ускорителей.

Известно, что AMD работает над видеокартой RX 9070, которая выйдет уже в марте и сделает ставку на доступный 4К-гейминг. Теперь же появились слухи, что компания делает ещё одну модель, но уже нацеленную на топовые сборки.

На форуме Chiphell инсайдер под ником zhangzhonghao заявил, что AMD также работает над игровой видеокартой RX 9070 XT, которая получит аж 32 ГБ видеопамяти, столько же, сколько и у RTX 5090.

Такое количество видеопамяти заложено в основном для использования ИИ-функций, причём не только для гейминга, а и, например, для работы с локальными языковыми моделями.

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Это ещё больше роднит новинку с железом от Nvidia, но редактор издания Videocardz замечает, что AMD использует более медленную память, нежели Nvidia, поэтому эффективность работы видеокарты с искусственным интеллектом остаётся сомнительной.

По словам zhangzhonghao, RX 9070 XT будет намного дороже, чем обычная RX 9070, а её релиз ожидается в конце второго квартала этого года.

Ранее мы рассказывали, что Nvidia анонсировала открытие предзаказов ноутбуков с видеокартами RTX 50. Сами лэптопы поступят в продажу уже в марте.

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