Играть в хиты, вроде Cyberpunk 2077, можно даже со старым серверным чипом.

Один из китайских обзорщиков решил выяснить, какие процессоры лучше всего раскрывают потенциал видеокарты Nvidia RTX 5090D. Эта специальная версия RTX 5090, предназначена для местного рынка – у нее стоит защита от майнинга, но игровая производительность не пострадала.

Для тестирования было отобрано 18 процессоров Intel и AMD – от топовых до прилично устаревших. Среди них оказался интересный чипсет: серверный Intel Xeon E5-2680 v4, сейчас продающийся в Китае за 50 юаней или примерно $7.

Вышедшей 10-лет процессор работает на частоте 2.4 ГГц и оснащен 14 ядрами. Несмотря на то, что он стал самым медленным среди протестированных CPU, тесты показали, что даже с таким чипом Nvidia RTX 5090D позволяет добиться комфортной частоты кадров в играх.

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Тесты проводились в Counter-Strike 2, Marvel Rivals и Cyberpunk 2077. Во всех играх Intel Xeon сумел обеспечить выше 60 fps приусловии, что использовалась технология DLSS. Без нее возникали проблемы даже у более мощных чипов, процессоров, поскольку нагрузка ложилась на видеокарту.

В целом, лучшие результаты в паре с GeForce RTX 5090D показал AMD Ryzen 7 9800X3D, по минимальной частоте кадров обходивший Xeon E5-2680 до двух раз.

Разумеется, вряд ли кто-то всерьез станет использовать RTX 5090/5090D вместе с устаревшим процессором, но тесты показывают, что даже такая связка не является полной катастрофой. В качестве временного решения подобная конфигурация вполне имеет право на жизнь.

Меж тем от пользователей поступают жалобы на выходящие из строя GeForce RTX 5090 после установки новых драйверов. И какого-то решения или реакции Nvidia и партнеров пока нет. В то же время ценник RTX 5090 у перекупщиков превысила $9000. дефицит может сохраниться до конца лета.

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