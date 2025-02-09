Один из китайских обзорщиков решил выяснить, какие процессоры лучше всего раскрывают потенциал видеокарты Nvidia RTX 5090D. Эта специальная версия RTX 5090, предназначена для местного рынка – у нее стоит защита от майнинга, но игровая производительность не пострадала.
Для тестирования было отобрано 18 процессоров Intel и AMD – от топовых до прилично устаревших. Среди них оказался интересный чипсет: серверный Intel Xeon E5-2680 v4, сейчас продающийся в Китае за 50 юаней или примерно $7.
Вышедшей 10-лет процессор работает на частоте 2.4 ГГц и оснащен 14 ядрами. Несмотря на то, что он стал самым медленным среди протестированных CPU, тесты показали, что даже с таким чипом Nvidia RTX 5090D позволяет добиться комфортной частоты кадров в играх.
Тесты проводились в Counter-Strike 2, Marvel Rivals и Cyberpunk 2077. Во всех играх Intel Xeon сумел обеспечить выше 60 fps приусловии, что использовалась технология DLSS. Без нее возникали проблемы даже у более мощных чипов, процессоров, поскольку нагрузка ложилась на видеокарту.
В целом, лучшие результаты в паре с GeForce RTX 5090D показал AMD Ryzen 7 9800X3D, по минимальной частоте кадров обходивший Xeon E5-2680 до двух раз.
Разумеется, вряд ли кто-то всерьез станет использовать RTX 5090/5090D вместе с устаревшим процессором, но тесты показывают, что даже такая связка не является полной катастрофой. В качестве временного решения подобная конфигурация вполне имеет право на жизнь.
Меж тем от пользователей поступают жалобы на выходящие из строя GeForce RTX 5090 после установки новых драйверов. И какого-то решения или реакции Nvidia и партнеров пока нет. В то же время ценник RTX 5090 у перекупщиков превысила $9000. дефицит может сохраниться до конца лета.