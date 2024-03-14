Интерфейс памяти VRAM в графических процессорах Blackwell от NVIDIA будет без 384-битной шины.

Следующее поколение матриц Nvidia RTX 50 серии Blackwell GB203 и новые GB205 получат ширину шины памяти, идентичную той, что используется в матрицах Nvidia RTX 40 серии AD103 и AD104 GPU. Она установлена также в RTX 4080 Super и RTX 4070 Super.

Об этом сообщил известный инсайдер под ником kopite7kimi. Отмечается, что интерфейс памяти VRAM в графических процессорах Blackwell от NVIDIA также будет без 384-битной шины.

Предполагается, что графические процессоры Blackwell будут использовать 192- и 256-битную шину для GB205 и GB203, соответственно. При этом GB202 будет представлена с шиной памяти шириной 512 бит. Вероятнее всего, это будет преемница GeForce RTX 4090.

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Даже если память будет идентичной, это станет шагом вперед. Использование GDDR7 позволит GeForce RTX 5090 превзойти предшественницу. Судя по утечкам, следующее поколение может иметь следующие конфигурации:

GB202 (RTX 5090) 512-битная шина, 24 ГБ памяти, пропускная способность 1536 ГБ/с;

GB203 384-битная шина, 16 ГБ памяти, пропускная способность 1024 ГБ/с;

GB204 256-битная шина, 12 ГБ памяти, пропускная способность 768 ГБ/с.

Кроме того, с выходом RTX 50 Nvidia, вероятно, перейдет на стандарт графической памяти GDDR7. Это значительно увеличит пропускную способность GDDR7 одновременно сократив или повторно используя интерфейсы исходной памяти в графических процессорах следующего поколения.

В последнее время ширина интерфейса памяти в графических процессорах Nvidia и AMD уменьшилась. Этого удалось достичь сочетанием быстрой памяти и большого объема кэша L2/L3. Вместе они увеличивают пропускную способность при уменьшении ширины шины.

Новинки Nvidia

В феврале Nvidia без лишнего шума выпустила свою самую доступную из актуальных видеокарт. Речь идет об "урезанной" версии GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти. Она вышла в продажу без официального анонса. В США за нее просят $179.

Ранее Nvidia представила новые видеокарты RTX 40-й серии с приставкой Super. Самой интересной получилась модель RTX 4070 Super, которую обозреватели уже называют лучшей видеокартой среднего класса.

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