У обозревателей получился небольшой список из трех моделей.

Январь 2025 год стал знаковым для рынка графических процессоров, поскольку компания Nvidia анонсировала видеокарты нового поколения – RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070. Но более дешевые модели RTX 5060 / Ti ожидаются лишь в апреле-мае и, вероятно, на старте будут продаваться по завышенному ценнику.

Специалисты TechRadar выбрали три лучшие "народные" видеокарты, которые можно купить прямо сейчас. При цене дешевле 300 долларов они обеспечивают оптимальную игровую производительность и даже с выходом нового поколения не потеряют своей актуальности.

Лучшей по совокупности качеств признана новенькая Intel Arc B580 . У этой видеокарты большой как для своей ценовой категории объем видеопамяти (12 ГБ), в связи с чем она подходит как для 1080p, так и для 2K-гейминга.

. У этой видеокарты большой как для своей ценовой категории объем видеопамяти (12 ГБ), в связи с чем она подходит как для 1080p, так и для 2K-гейминга. Для бюджетных сборок Arc B580 – идеальный выбор, отметили в TechRadar. Единственная загвоздка в драйверах. Ускоритель оптимизирован только для новых игр. С "классикой" возможны проблемы.

Видео дня

Лучшей недорогой видеокартой Nvidia остается GeForce RTX 4060 . Она предлагает фантастическую производительность в 1080p и фичи по типу DLSS. А с генератором кадров можно даже играть с трассировкой лучей.

. Она предлагает фантастическую производительность в 1080p и фичи по типу DLSS. А с генератором кадров можно даже играть с трассировкой лучей. GeForce RTX 4060 вряд ли станет революционным апгрейдом для тех, кто сидит на RTX 3060, но для геймеров, обновляющие свои GTX 900 и GTX 1000, она станет настоящим прорывом.

Radeon RX 7600 , в свою очередь, еще дешевле, чем RTX 4060. Она также оптимальна для 1080p. По показателю "цена за 1 fps" – это один из лучших графических адаптеров на рынке.

, в свою очередь, еще дешевле, чем RTX 4060. Она также оптимальна для 1080p. По показателю "цена за 1 fps" – это один из лучших графических адаптеров на рынке. Стоит отметить, что AMD собирается выпустить новое поколение видеокарт RDNA 4 в ближайшие недели. И цена на RX 7600 снизится еще больше после выпуска новых карточек.

RTX 5090 станет доступна для покупки 30 января. РРЦ – 1999 долларов. Но в Европе как минимум старте продаж видеокарта будет очень недешевой. Цены на кастомные версии варьируются от 2500 до 3100 евро. В этот же день для покупки станет доступна RTX 5080.

Свежий опрос Steam показал, что видеокартами Nvidia оснастили свои игровые системы 75% ПК-геймеров, тогда как доля AMD составляет всего 16%. Меж тем решениями Intel пользуется уже 8% геймеров.

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