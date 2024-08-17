По мнению экспертов, импорт могла усложнить логистика финансовых потоков.

За первые четыре месяца 2024 года ввоз чипов Intel в РФ в натуральном выражении сократился в 15 раз. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Коммерсантъ".

Как сообщается, с января по апрель поставили всего 20 тыс компонентов против 289 тыс за аналогичный период 2023-го. В денежном эквиваленте падение оказалось 12-кратным, до 297 млн рублей против 3,5 млрд.

Похожую ситуацию наблюдают в поставках процессоров от компании AMD: за четыре месяца этого года в Россию поставили лишь 17 тыс процессоров на общую сумму 142 млн рублей.

Видео дня

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сокращение составило 258% в натуральном выражении и 321% - в денежном.

Эксперты рынка предполагают, что импорт мог усложниться из-за логистики финансовых потоков. Впрочем, главным следствием падения называют не спад производства продукции, в которой используют эти чипы, а подорожание последней в пределах примерно 10%.

По мнению специалистов, небольшие производители из РФ, которые закупают процессоры у дистрибьюторов, не будут испытывать дефицита. Однако крупные игроки, закупающие чипы в других странах, все же могут столкнуться с проблемами.

В этом случае может возникнуть временный дефицит некоторых товаров. Речь, в частности, о серверах, системах хранения данных и другой технике, которая использует процессоры Intel и AMD.

Ранее стало известно, что Москва поручила до 2028 года наладить в РФ серийное производство микросхем с топологией 65 нм.

Этот техпроцесс соответствует уровню технологий, который был достигнут ведущими мировыми компаниями десятилетия назад.

Также сообщалось, что инженеры из РФ создали одноплатный компьютер, предназначенный для БПЛА с машинным зрением.

Вас также могут заинтересовать новости: