Техногигант Intel увольняет более 15 000 сотрудников, чтобы выбраться из кризиса

Компания не успевает угнаться за конкурентами в разных сферах, из-за чего убытки за прошедшее полугодие выросли в несколько раз.

Корпорация Intel объявила о сокращении своего штата сотрудников на 15% и прекращении "второстепенной работы", дабы выбраться из кризиса и снизить расходы к 2025 году на 10 млрд долларов. По оценкам экспертов, работу потеряют "от 15 до 19 тысяч специалистов".

Пока рано говорить, что известный чипмейкер "идет ко дну", но убытки компании по итогам второго квартала 2024 года составили $1,6 млрд, хотя за предыдущий квартал выходило всего $437 миллионов. Аналитики называют Intel "худшей технологической акцией в индексе S&P 500 в этом году".

Что касается технологического лидерства, то Intel не успевает угнаться за конкурентами из AMD и NVIDIA в плане применения генеративного ИИ, но компания продолжит развиваться в этой области. Также компания продолжает наращивать производственные мощности для создания флагманских чипов для ноутбуков, где Apple и Qualcomm представляют серьезную угрозу с Arm.

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Очень серьезным ударом по престижу Intel являются и недавние проблемы с процессорами 13 и 14-м поколения. Владельцы новых моделей еще в апреле жаловались на зависания и перезагрузку ПК в играх, но Intel только сейчас признала проблему. Это будет иметь долгосрочные последствия, уверены эксперты.

Выручка компании за второй квартал составила $12,8 млрд, снизившись всего на 1 процент по сравнению с прошлым годом. Intel продолжает стабильно зарабатывать на продаже комплектующих для ПК и серверов.

Согласно оценкам Layoffs.fyi, который отслеживает сокращения сотрудников в компаниях по всему миру, более 120 тысяч специалистов потеряли работу в технологических корпорациях и стартапах в 2024 году. Тревожные сигналы об экономическом спаде в IT впервые дали о себе знать еще в конце 2021 года и продолжаются до сих пор.

СМИ писали, что Apple единственной из крупных IT-гигантов удалось избежать массовых увольнений. Сохранить все рабочие места компании помогла более грамотная стратегия найма нового персонала в течение последних лет.

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