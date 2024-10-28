Из примечательного – аккумулятор на 6500 мАч и дисплей яркостью 6000 нит.

4 ноября – уже на следующей неделе – китайский гигант Realme покажет новый флагман. В базе TENAA появились ключевые характеристики GT7 Pro, который составит конкуренцию Xiaomi 15, OnePlus 13 и другими топовым Android-фонам.

Среди особенностей Realme GT 7 Pro – новый флагманский процессор Snapdragon 8 Elite. Недавно в сети появилось видео, где на смартфоне запустили Assassin's Creed IV: Black Flag в 60 FPS и с трансляцией на телевизор. Это указывает на то, что производитель полностью оптимизировала этот чипсет.

Характеристики Realme GT7 Pro:

Дисплей: 6,78", OLED, 2780×1264 пикселей, пиковая яркость до 6000 нит, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

Процессор: 8-ядерный Snapdragon 8 Elite

Память: 8/12/16/24 ГБ ОЗУ, 128/256/512/1024 ГБ ПЗУ

Камеры: 50 Мп, f/1,88 (основная), 50 Мп, f/2,65 (телевик 3x), 8 Мп, f/2,2 (ширик); 16 Мп (фронтальная)

Аккумулятор: 6500 мАч, проводная зарядка 120 Вт

Габариты: 162,45×76,89×8,55 мм, 223 г.

Компания обещает высокую производительность, мощную систему охлаждения и лучшее качество дисплея в своем классе. Его стоимость пока неизвестна, но она точно будет ниже, чем у конкурентов на базе Snapdragon 8 Elite.

Видео дня

Официальные изображения Realme GT 7 Pro также подтвердили обновленный дизайн – вместо "шайбы" на задней панели устройство получит уменьшенный прямоугольный блок камер. Также смартфон получил многофункциональную кнопку камеры, как в iPhone 16.

Ранее в этом месяце Oppo представила Find X8 и Find X8 Pro – свои "самые совершенные флагманы". У них топовые дисплеи и камеры, мощное железо, ИИ-функции, а в "прошку" поставили свой аналог Camera Control от Apple.

Xiaomi завтра проведет масштабную презентацию, на которой покажет сразу 16 новых гаджетов. Среди них – флагманские смартфоны Xiaomi 15, которые ервыми на рынке оснастят топовым процессором Snapdragon 8 Elite.

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