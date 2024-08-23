За неполный месяц эксплуатации показатель автономности снизился с недели до 2-3 дней.

В прошлом месяце компания Samsung официально представила Galaxy Ring – первое в своей истории умное кольцо, с которым часы и фитнес-трекеры могут уйти в прошлое. Оказалось, без проблем не обошлось.

Во время презентации Samsung заверяла, что с полной батарейкой Galaxy Ring способен проработать до целой недели. И первые обзоры СМИ доказывали это утверждение. Однако теперь выяснилось, что через месяц использования этот показатель может существенно снизиться.

Обозреватель SamMobile заметил, что его кольцо стало разряжаться "в ноль" уже на третий день. Такая автономность в 2 раза меньше заявленного срока и лишь немногим больше, чем у часов Galaxy Watch при умелом управлении функциями.

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Проблема, судя по многочисленным жалобам в сети, носит массовый характер. Один юзер заметил, что Galaxy Ring вместо привычных 7-8 дней при активном использовании теперь теряет почти 50% всего за 15 часов. Эксперты считают, что проблема кроется не в лучшей оптимизации программного обеспечения. В Samsung ситуацию пока не комментируют.

Ранее специалисты iFixit разобрали Galaxy Ring и оценили иго ремонтопригодность в 0 из 10. То есть в случае поломки или неисправности аккумулятора 400-долларовое устройство сразу отправится на свалку. Кроме того, девайс рассчитан не более чем на два года службы.

Напомним, Samsung Galaxy Ring поступило в продажу 24 июля. Сообщается, что спрос на устройство оказалось выше ожидаемого, а вот обозреватели были менее сдержанными. Например, The Verge писал, что это не столько самостоятельный фитнес-трекер или альтернатива смарт-часам, сколько аксессуар для вашего Galaxy Watch. И 400 долларов за аксессуар – слишком дорого.

Свое "умное" кольцо скоро должна представит и Apple. СМИ писали, что компания всерьез обеспокоена скорым выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску условного Apple Ring. Выпуск смарт-колец от двух IT-гигантов – показатель, что скоро такие девайсы станут мейнстримом.

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