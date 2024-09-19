По информации Мин-Чи Куо, тем, кто хочет ощутить действительно большой прирост производительности, стоит подождать до 2026 года.

Apple применяет самые передовые технологические процессы для производства своих мобильных чипов. В 2023 году компания представила революционный A17 Pro, изготовленный с применением 3-нм техпроцесса. Следующий важный этап развития ожидается в 2026 году.

По данным надежного информатора Минг-Чи Куо, всю серию iPhone 17 оснастят чипами, изготовленными по усовершенствованной технологии TSMC N3P (3-нм). С точки зрения литографии это будет минорные изменения относительно A18 и A18 Pro, использующихся в актуальной линейке iPhone 16.

Тем, кто хочет ощутить действительно большой прирост производительности, стоит подождать до 2026 года. Тогда выйдет линейка iPhone 18, которая будет работать на 2-нм чипах. Будет ли этот апгрейд ограничен Pro-моделями или же все четыре модели оснастят революционными чипами, не упоминается.

Видео дня

Термины "3 нм" и "2 нм" описывают поколения технологий производства чипов, каждое из которых отличается собственным набором правил проектирования и архитектуры. Проще говоря, чем меньше цифра, тем меньше становится размер транзисторов и тем больше их получается уместить на одном кристалле. Это, в свою очередь, приводит к увеличению скорости обработки данных и повышению энергоэффективности.

Что касается самой TSMC, тайваньская компания планирует начать производство 2-нанометровых в конце 2025 года. Компания уже строит два завода для этих нужд и инвестирует в технологию миллиарды долларов. Купертинцы, как ожидается, станут первыми, кто их получит.

Линейка смартфонов iPhone 16 поступит в продажу 20 сентября. Журналисты и блогеры в своих обзорах отмечают, что это одно из лучших обновлений базового айфона за последние пару лет, а вот "прошки" получились скучными.

Ранее инсайдеры собрали семь причин не покупать iPhone 16 и дождаться iPhone 17. В Купертино уже давно перестали радовать своих поклонников инновационными решениями, но в 2025 году апдейт должен порадовать многих. Например, появится новая "ультратонкая" модель.

Вас также могут заинтересовать новости: