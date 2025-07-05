Речь идет о неком многофункциональном хабе, который совместит в себе возможности iPad, HomePod и Apple TV.

Компания Apple работает над новым домашним устройством, которое будет способно заменить пользователям несколько уже имеющихся девайсов. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о неком многофункциональном хабе, который совместит в себе возможности iPad, колонки HomePod и Apple TV. В MacRumors обнаружили кодовое имя новинки в базе Apple – HomeAccessory17,1. До сих пор ни одно устройство компании не выходило с таким идентификатором.

Ожидается, что новинка будет оснащена большим сенсорным дисплеем на подставке, подобно iPad, и будет иметь аналогичные функции: просмотр видео, видеозвонки и управление умным домом. В нижней части подставки, скорее всего, разместится колонка с интегрированной Siri, которая будет воспроизводить аудио, использоваться для потоковой передачи звука и взаимодействия с голосовым помощником.

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Номер "17,1" после названия устройства в его идентификаторе означает, что девайс будет оснащен чипсетом Apple A18, который позволит ему корректно работать с Apple Intelligence, требующим высокой производительности. В коде также нашли упоминания, что девайс будет работать на некой вариации tvOS под названием homeOS.

Представить новое устройство могут уже в сентябре на презентации iPhone 16. Тогда же Apple представит обновленніе AirPods, iPad и, возможно, другие продукты.

Напомним, ранее в этом месяце Apple отправила на покой три легендарных девайса, включая iPhone X. Поэтому его пользователям, возможно, стоит потихоньку подыскивать ему замену. Эксперты проанализировали рынок и выбрали самые дешевые актуальные Айфоны, которые можно купить в 2024 году.

Также есть сведения, что вскоре на iPhone и других Apple-девайсах появится новый тип подписки. В будущем ее придется оформить, чтобы полноценно пользоваться всеми функциями iOS.

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