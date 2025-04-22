Презентация новых iPhone должна состояться в сентябре 2025 года.

Некоторые магазины Apple Store в Китае за много месяца до анонса стали показывать своим покупателям макеты грядущих смартфонов iPhone 17, включая тонкую модель 17 Air, о чем пишет инсайдер Majin Bu.

Макеты сделаны на основе CAD-рендеров, которые подтверждают надажные Apple-источники и производители аксессуаров. Вероятно, это сделано, чтобы люди заранее оценили, что их ждет в плане дизайна и определились с покупкой.

Всего в грядущей линейке будет четыре модели: нас ждут iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air. Старый дизайн получит только базовый смартфон. У Pro-моделей впервые за шесть лет обновится дизайн блока камер, а 17 Air – это и вовсе нечто новое. Он придет на смену модели iPhone Plus

Согласно утечкам, iPhone 17 Air получит толщину всего 5,5 мм, что сделает его самым тонким телефоном Apple в истории. Девайс получит экран размером 6,6 дюйма с узкой рамкой, одну заднюю камеру со вспышкой и блок в стиле Google Pixel.

В видео, которое опубликовал Majin Bu, макет iPhone 17 Air сравнили с iPhone 16 Pro Max, и это еще раз подчеркнуло разницу в толщине между моделями.

После появления iPhone 17 Air можно ожидать целый поток смартфонов с тонкими корпусами. К примеру, конкуренты из Samsung готовят Galaxy S25 Edge. Похожие устройства выпустят и китайские производители.

Презентация iPhone 17 должна состояться в сентябре 2025 года. В сети пишут, что новый указ Трампа может спровоцировать ощутимый рост цен на новинки. Согласно прогнозам, стоимость базовой версии iPhone с накопителем на 128 ГБ может вырасти с 799 до 1142 долларов.

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