Новинка увеличилась в размерах и получила новую кнопку.

До старта продаж смартфонов iPhone 16 остается два дня, но избранные журналисты и техноблогеры уже получили к ним доступ и вовсю готовят обзоры, а в сети уже появляются первые видео с новинками.

Главный "сливщик" по новым айфонам, инсайдер Majin Bu, поделился коротким роликом, в котором сравнил iPhone 16 Pro и прошлогоднюю прошку. Это первое живое сравнение – оно демонстрирует разницу в размере смартфонов, а также их дисплеев.

Новая модель крупнее предыдущей – экран 6,3 против 6,1 дюйма. Вместе с этим на несколько миллиметров увеличились габариты корпуса. Но даже при прямом сравнении эту разницу едва ли можно заметить. Что явно заметно на видеоролике, так это увеличенный выступ камеры в iPhone 16 Pro.

Помимо увеличенного экрана, iPhone 16 Pro выделяется новой кнопкой Camera Control. Она расположена на правой стороне под кнопкой питания/блокировки и предназначена для продвинутого управления камерой. На этом внешние отличия между новым и старым смартфонами заканчиваются.

В плане начинки, модели отличаются побольше. Так, 16 Pro имеет более мощный процессор A18 Pro, новый 48 МП сверхширокоугольный объектив, возможность снимать 4K-видео со скоростью 120 кадров в секунду, четыре микрофона студийного качества, Wi-Fi 7 и якобы "лучшую автономность в истории смартфонов Apple".

Как пишут СМИ, на момент выхода 20 сентября iPhone 16 будут "сырыми". Все дело в том, что многие функции, которые показали на презентации, включая искусственный интеллект, появятся через обновления iOS до конца года. А некоторые и вовсе придется ждать до 2025-го.

На эту осень у Apple запланирована еще одна презентация. Главной темой ивента станут первые компьютеры Mac на чипах M4, также должны обновить базовый iPad и iPad Mini.

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