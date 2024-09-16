Все они уже, так или иначе, использовались в прошлых поколениях.

После презентации iPhone 16 инсайдеры переключились на iPhone 17, которые выйдут в следующем году. Сетевой информатор Majin Bu, который "слил" массу подтвердившихся деталей и фотографий новинок перед анонсом, поделился рендерами iPhone 17 Pro в трех цвета.

По словам инсайдера, Apple может выбрать для следующего флагмана один из трех цветов: Titanium Green, Titanium Purple, Titanium Blue. Все они уже, так или иначе, использовались в прошлых поколениях.

Titanium Green – использовался в весеннем обновлении iPhone 13 Pro в 2022 году

Titanium Purple – аналогичный тому, который используется в линейке iPhone 14 Pro.

Titanium Blue – более яркий Sierra Blue, использовавшийся в линейке iPhone 13 Pro.

Видео дня

Инсайдеры утверждают, что iPhone 17 будет самым интересным модельным рядом iPhone на протяжении следующих четырех поколений, то есть вплоть до iPhone 19. В 2025 году заметно обновятся камеры, в том числе "фронталка", базовые модели перейдут на 120-герцовые экраны, а Pro-модели получат увеличенный объем оперативной памяти до 12 ГБ.

Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone 17 Air. По слухам, Apple уберет из модельного ряда Plus-версию iPhone, заменив ее "ультратонким" айфоном. Редизайн этого устройства по значимости будет напоминать релиз iPhone X.

Линейка смартфонов iPhone 16 поступит в продажу 20 сентября. Кардинально устройства не изменились, но 16 Pro-модели рекордно выросли в размерах, Action Button теперь есть не только у "прошек", а во всей линейке, а скорость зарядки по проводу увеличилась до 45 Вт.

Вас также могут заинтересовать новости: