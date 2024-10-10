Без свежих системных обновлений смартфон будет подвержен воздействию различных угроз, в том числе кибератак.

Многие владельцы смартфонов часто откладывают обновления операционной системы, опасаясь возможных сбоев в работе устройства, или просто не желая тратить время на освоение новых функций. Но в интернете пишут, что данная привычка может привести к серьезным проблемам с безопасностью данных и стабильностью работы гаджета.

Давайте разберемся, так ли важно своевременно устанавливать обновления и какие риски связаны с их игнорированием.

Зачем нужны обновления на телефон

Производители смартфонов, такие как Google и Apple, регулярно выпускают обновления операционной системы не просто так. Главная цель этих обновлений – исправление уязвимостей и улучшение общей работы устройств. Не говоря уже о внедрение новых полезных функций.

Видео дня

Так, Google, разработчик операционной системы Android, ранее в этом месяце внедрил в смартфоны крайне полезный функционал для борьбы с кражами. Система самостоятельно заблокирует смартфон, если ИИ-алгоритм обнаружит нетипичные резкие движения (как когда смартфон резко выхватывают из рук).

Принято считать, что бесполезных обновлений не бывает, поскольку каждое из них – это улучшение уже существующей версии системы. Даже если обновившись вы не заметите разницу, поверьте, она есть, и может в дальнейшем спасти как ваши данные, так и в целом смартфон.

В чем заключается опасность игнорирования обновлений

Смартфоны, которые перестали получать патчи безопасности, больше других подвержены опасности кибератак или вредоносного ПО. Получив доступ к такому устройству, хакеры могут похитить личные данные пользователей:

аккаунты в социальных сетях

банковская информация

личную переписку

фотографии и видео

Попадание вредоносного ПО на смартфон с устаревшей операционкой также может привести к неприятным последствиям: снижению производительности устройства, сокращению времени автономной работы и появлению сбоев в работе приложений.

Интересно, что ученые, изучающие поведение пользователей, объясняют нежелание обновлять ОС телефона из-за подсознательного страха перед новизной. Им кажется, что обновления нарушат их привычный порядок, а освоение новых функций потребует времени. Впрочем, риски, связанные с использованием устаревшей ОС, значительно превышают возможные неудобства.

Как обновить ПО на вашем смартфоне:

Android: "Настройки" → "Система" → "Обновления системы". Если обновление доступно, нажмите Загрузить и установить и дождитесь завершения процесса.

"Настройки" → "Система" → "Обновления системы". Если обновление доступно, нажмите Загрузить и установить и дождитесь завершения процесса. iOS: "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО".

Лучше всего настроить смартфон на автоматическую загрузку и установку обновлений ночью, когда вы не пользуетесь гаджетом (при условии, что не установлен режим полета).

В любом случае, откладывать обновления более чем на несколько дней после их выхода не стоит – так вы обеспечите безопасность своего устройства.

Если у вас смартфон Android, УНИАН делился секретной настройкой, которая позволит ускорить любой Android. Скачивать какие-то приложения или тратить часы на изучение руководства пользователя не придется.

Меж тем пользователям iPhone доступна функция, которая сделает батарею по сути "бессмертной". Ее нет в настройках смартфона, однако ее можно быстренько настроить с помощью встроенного приложения "Команды".

Вас также могут заинтересовать новости: