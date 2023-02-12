Хоть эти привычки могут показаться на первый взгляд незначительными, они могут оказать большое влияние на вашу батарею.

Аккумулятор является одним из наиболее важных компонентов вашего телефона, поэтому относиться к нему нужно бережно и внимательно. Однако очень часто пользователи сами сокращают срок его работы, даже не подозревая этого.

Специалисты портала Gizchina перечислили вредные привычки, которыми пользователи бессознательно укорачивают жизнь аккумулятору смартфона. Избавившись от них, вы сможете ускорить зарядку смартфона, продлить срок службы батареи и защитить свой гаджет от возможных повреждений.

Телефон не стоит заряжать в чехле

Одной из самых распространенных привычек среди пользователей смартфонов является зарядка телефона в чехле. Однако делать это не рекомендуется, так как это может вызвать две основные проблемы: перегрев аккумулятора и поломку разъема.

Видео дня

Быстрая зарядка может "убить" аккумулятор телефона

Если ваш смартфон поставляется с зарядным устройством мощностью 40 Вт или выше, важно не использовать его каждый день. Эта привычка может ускорить деградацию батареи уже в первый год пользования смартфоном.

Эксперты советуют использовать дополнительное, более медленное зарядное устройство ночью, а быстрое зарядное устройство только в тех случаях, когда вам нужно срочно подзарядиться.

Нельзя ждать, пока батарея полностью разрядится

Еще одна привычка, которая может нанести серьезный ущерб аккумулятору вашего смартфона – дожидаться, пока заряда упадет ниже 5%. Лучше всего заряжать телефон, когда уровень заряда находится на 15-20%.

Хоть эти привычки могут показаться на первый взгляд незначительными и несерьезными, они могут оказать большое влияние на вашу батарею. Так что лучше о них помнить.

Ранее УНИАН рассказывал, как за пару минут очистить динамик смартфона. Для этого совсем не обязательно идти в сервисный центр или самому "ковырятся" в динамиках. На выручку придут обычные приложения для очистки динамика, которые "пробивают" загрязнения.

А если вы в поисках нового смартфона, но не следите активно за рынком, рекомендуем список лучших устройств на начало 2023 по соотношению "цена-качество". Традиционно, лучшее соотношение цены и качества демонстрирует китайский техногигант Xiaomi и ее суббренд Redmi.

Вас также могут заинтересовать новости: