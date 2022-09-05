Согласно проекту, интернет-соединение Европы и Азии будет пролегать через Украину.

Интернет-кабель, который должен соединить Европу и Азию, пройдет через Украину. В планах строительство подводного кабеля через Черное море.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram-канале.

Отмечается, что проектом занимается Vodafone Group совместно с Минцифрой. Они договорились о сотрудничестве в сфере глобальных интернет-коммуникаций.

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Согласно проекту, интернет-соединение Европы и Азии будет пролегать через Украину. В рамках проекта предусмотрено строительство подводного кабеля через Черное море, открытие новых датацентров и усиление существующей сети.

В ведомстве указали, что из 5,4 миллиарда интернет-пользователей в мире более половины сконцентрировано в Азии и на Ближнем Востоке. Благодаря этому проекту Украина может стать цифровым хабом Европы.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2016 году Facebook и Google заявили о желании проложить по дну Тихого океана интернет-кабель в Китай.

В 2019 году стало известно, что компания Facebook разрабатывает масштабный план прокладки оптоволоконного подводного интернет-кабеля вокруг Африки. Кабель должен пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий, хотя точный маршрут пока неизвестен. Проект получил название Simba.

Уже 19 августа Танзания провела высокоскоростной интернет на гору Килиманджаро, которая является самой высокой вершиной Африки - 5 895 метров.

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