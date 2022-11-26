По словам вице-премьера Михаила Федорова, в ряде областей ситуация со связью значительно улучшилась.

После самого масштабного обесточивания в результате ракетной атаки россиян 23 ноября, по состоянию на сегодня, 26 ноября, уже работает 73% мобильной сети Украины.

Благодаря активной работе энергетиков, которые быстро восстановили свет, мобильные операторы переподключили половину базовых станций, сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, ситуация значительно улучшилась в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях. Связь также стабилизируется в Черкасской, Львовской, Ривненской, Винницкой и Черновицкой областях.

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"В других областях пока имеем трудности со связью. Самые большие проблемы в Донецкой и Запорожской областях. Но энергетики и телеком-компании работают 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть людям связь на всей территории Украины", - подчеркнул Федоров.

Проблемы с мобильной связью

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено.

Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Министерство энергетики назвало это блекаутом во всей энергосистеме страны. Из-за отсутствия электроэнергии базовые станции мобильных операторов, из-за чего у многих украинцев практически пропала связь.

По словам представителя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимира Кондрашова, по состоянию на утро 24 ноября в Украине работали около 44% базовых станций мобильных операторов.

По состоянию на вечер 24 ноября лучшая ситуация с работой базовых станций мобильной связи в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Ривненской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях, рассказал тогда вице-премьер Михаил Федоров. А в Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях до сих пор есть трудности.

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