Через месяц некоторые пользователи могут потерять доступ к своему аккаунту из-за этого изменения.

Twitter начнет взимать с пользователей деньги за текстовые сообщения, нужные для более безопасного входа в учетную запись.

В пятницу в компании заявили, что использовать текстовые сообщения как метод двухфакторной аутентификации (2FA) для своих учетных записей смогут только владельцы платной подписки. Правило начнет действовать с 20 марта.

Такой метод входа является более безопасным, поскольку для того, чтобы войти в учетную запись, нужен еще один метод аутентификации, не только пароль. В настоящее время Twitter позволяет использовать метод 2FA с текстовыми сообщениями, специальными программами аутентификации и ключами безопасности.

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"Двухфакторная аутентификация все еще не нужна для входа в Twitter, хотя мы настоятельно рекомендуем пользователям включить ее. Это изменение лишь ограничивает методы 2FA, доступные для учетных записей, которые не подписаны на Twitter Blue", – говорится в сообщении.

Пользователи соцсети из Украины, которые настроили 2FA с помощью сообщений, уже начали получать уведомления о необходимости отключить ее, чтобы не потерять доступ к аккаунту. После вступления нововведения в силу возможность входа по специальным программам аутентификации и ключам безопасности останется для тех, у кого нет подписки на соцсеть.

Заметим, что Twitter перестал принимать абонентов украинских мобильных операторов еще в прошлом году. Соцсеть Маска закрыла возможность верифицировать учетную запись из Украины и ограничила создание новых – больше нет возможности при создании учетной записи указать "+380" номер.

Подписка на Twitter

В конце 2021 года в США Twitter запустил подписку Blue, которая предоставляет особые функции, которые не доступны другим пользователям, как редактирование сообщений. Начальная стоимость была $3 в месяц, в июле 2022 года ее повысили до $5.

В октябре 2022 года миллиардер Илон Маск приобрел Twitter, что привело к массовым увольнениям и противоречивым нововведениям. В частности, в середине ноября Маск запустил обновленную подписку Twitter Blue, которая предоставляла право получать "синюю галочку", ранее бывшую свидетельством того, что аккаунт был проверен и владелец идентифицирован. После этого в соцсети начали массово появляться фейковые аккаунты, что привело к отказу от нововведения.

В декабре Twitter Inc сообщила о перезапуске Twitter Blue. Цена снова была повышена – до 8 долларов в месяц. Такая цена действует во время использования через браузер, через Android и другие платформы. В то же время при использовании через Apple iOS цена возрастает до 11 долларов. Для пользователей из Украины подписка пока недоступна.

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