Теперь пользователи могут кастомизировать игру по своему вкусу, вводя своих персонажей, препятствия и локации.

Браузерная игра с бегущим динозавром в главной роли – одна из ключевых "пасхалок" Chrome. Доступ к ней открывается при попытке открыть сайт без подключения к интернету. В честь международного Дня динозавров Google выпустила обновление для игры.

В стандартной версии динозавр проходит своеобразную полосу препятствий, перепрыгивая через кактусы и уклоняясь от птиц. Теперь пользователи могут кастомизировать игру по своему вкусу, вводя своих персонажей, препятствия и локации, пишет 9to5Google.

GenDino, так называется обновленная версия, была создана с использованием Google Imagen 2 и StyleDrop. StyleDrop – это генератор изображений Google с ИИ, который можно использовать для создания картинок на основе текстовых подсказок. Разработчики Google обучили модель на оригинальной игре Offline Dino в Chrome, а затем смогли создать новую версию в узнаваемом формате.

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Погрузитесь в обновленную версию игры может каждый на странице проекта Google Labs – ничего скачивать не нужно. Но нужно поспешить: игра будет доступна еще пять дней на момент написания новости.

Как сообщал УНИАН, Google намерена ввести платный поиск с ИИ-функциями. Как это будет работать, пока неясно, но, вероятно, это будет аналог Microsoft Bing, который оснащен чат-ботом ChatGPT и выдает ответы на естественном языке. Традиционный бесплатный поиск при этом останется доступным для всех пользователей.

А меж тем в соцсетях "завирусисилась" нейросеть, которая делает из текста сразу готовую песню. Добавьте текст, выберите тематику, стиль, жанр – остальное нейросеть сделает за вас.

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