Пока только в Индии, но скоро должны появиться и в других странах.

Компания Realme представила на рынке смарт-часов бюджетную модель Watch 3, пришедшую на смену Watch 2. Их отличительная черта – функция приема звонков и автономность до семи дней.

Новинка защищена от влаги и пыли по стандарту IP68 и оснащена 1,8 дюймовым дисплеем IPS с разрешением 240×286 пикселей и яркостью 500 нит, передает GizChina.

Пользователям будут доступны более сотни циферблатов и еще больше тренировок, включая йогу, силовые упражнения, бег и эллиптический тренажер. Устройство также можно использовать для измерения пульса, отслеживания кислорода в крови, мониторинга стресса и сна и т.д.

В Индии за Realme Watch 3 просят всего 3499 рупий (около 1600 грн). Позже часы должны появиться и в других странах, включая Украину.

Ранее УНИАН рассказывал об уникальных смарт-часах, которые работают до 50 дней без подзарядки. Подключаются они любому смартфону, на котором установлены Android 6.0 или iOS 9.0 и новее, а просят за них 60 долларов.

Также сообщалось, что на осенней презентации Apple покажет новую модель смарт-часов Apple Watch, которая предстанет в совершенно новом дизайне. Это будет первое крупное обновление часов с 2018 года.

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