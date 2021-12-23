Компания Apple опубликовала на YouTube новый видеоролик, демонстрирующий 10 полезных советов и трюков для iPhone. Они пригодятся неопытным пользователям смартфона.
Но их, конечно, намного больше.
- Если вы случайно ввели неправильную цифру в приложении "Калькулятор", смахните влево или вправо по экрану в верхней его части.
- Начиная с iOS 15, любой интересный контент можно быстро закрепить в "Сообщениях": просто нажмите и удерживайте контент в цепочке сообщений, а затем выберите в контекстном меню пункт "Закрепить".
- Чтобы сложить виджеты в стопку на главном экране, нажмите и удерживайте пустую область на экране "Домой", пока приложения не начнут покачиваться, а затем перетащите виджет поверх другого виджета.
- Чтобы выбрать несколько фотографий для отправки в другие приложения, нажмите и удерживайте один из объектов, немного перетащите его, а затем продолжайте его удерживать, нажимая дополнительные объекты другим пальцем. Переключитесь на другое приложение, удерживая стопку, а затем отпустите её.
- Чтобы создать замену текста, например, "(с)" на "©", перейдите в раздел "Настройки" > "Основные" > "Клавиатура" > "Замена текста".
- Чтобы открыть приложение "Камера", не разблокируя iPhone, проведите пальцем влево на экране блокировки.
- Чтобы отсканировать документ в приложении "Заметки", нажмите кнопку камеры в заметке, затем выберите "Отсканировать документы" и поместите его в видоискатель.
- Начиная с iOS 15, вы можете копировать и вставлять реальный текст через приложение "Камера". Расположите Айфон так, чтобы текст отображался в кадре камеры, нажмите на кнопку "Сканировать текст" в нижнем правом углу и выберите пункт "Копировать".
- Чтобы перейти к первой фотографии в альбоме в приложении "Фото", коснитесь самого верхнего края экрана.
- Чтобы быстро получить доступ к поиску и предложениям Siri с главного экрана, проведите пальцем вниз по центру экрана.
Ранее в этом месяце Apple выпустила большое обновление для iPhone с новыми функциями, включая раздел "Запчасти и история обслуживания" и возможность сбросить запароленный Айфон без подключения к компьютеру.