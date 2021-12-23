Например, как добавить скан документа в "Заметки" и создать стопку виджетов на рабочем столе.

Компания Apple опубликовала на YouTube новый видеоролик, демонстрирующий 10 полезных советов и трюков для iPhone. Они пригодятся неопытным пользователям смартфона.

Но их, конечно, намного больше.

Если вы случайно ввели неправильную цифру в приложении "Калькулятор", смахните влево или вправо по экрану в верхней его части. Начиная с iOS 15, любой интересный контент можно быстро закрепить в "Сообщениях": просто нажмите и удерживайте контент в цепочке сообщений, а затем выберите в контекстном меню пункт "Закрепить". Чтобы сложить виджеты в стопку на главном экране, нажмите и удерживайте пустую область на экране "Домой", пока приложения не начнут покачиваться, а затем перетащите виджет поверх другого виджета. Чтобы выбрать несколько фотографий для отправки в другие приложения, нажмите и удерживайте один из объектов, немного перетащите его, а затем продолжайте его удерживать, нажимая дополнительные объекты другим пальцем. Переключитесь на другое приложение, удерживая стопку, а затем отпустите её. Чтобы создать замену текста, например, "(с)" на "©", перейдите в раздел "Настройки" > "Основные" > "Клавиатура" > "Замена текста". Чтобы открыть приложение "Камера", не разблокируя iPhone, проведите пальцем влево на экране блокировки. Чтобы отсканировать документ в приложении "Заметки", нажмите кнопку камеры в заметке, затем выберите "Отсканировать документы" и поместите его в видоискатель. Начиная с iOS 15, вы можете копировать и вставлять реальный текст через приложение "Камера". Расположите Айфон так, чтобы текст отображался в кадре камеры, нажмите на кнопку "Сканировать текст" в нижнем правом углу и выберите пункт "Копировать". Чтобы перейти к первой фотографии в альбоме в приложении "Фото", коснитесь самого верхнего края экрана. Чтобы быстро получить доступ к поиску и предложениям Siri с главного экрана, проведите пальцем вниз по центру экрана.

Ранее в этом месяце Apple выпустила большое обновление для iPhone с новыми функциями, включая раздел "Запчасти и история обслуживания" и возможность сбросить запароленный Айфон без подключения к компьютеру.

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