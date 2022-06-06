В Европе наблюдается перевес в сторону Samsung, хотя айфоны по-прежнему занимают весомую долю рынка.

Исследовательская фирма Counterpoint Research опубликовала подробный отчет по поставкам смартфонов за первый квартал 2022 года на глобальном рынке и в разных регионах.

В целом же, аналитики констатируют общий спад рынка смартфонов. Согласно отчету, в общей сложности было поставлено до 326 млн единиц, что на 12% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

По графику видно, что доли разных брендов на азиатском рынке распределены более-менее равномерно. Тогда как в Северной Америке, пользователи, как правило, отдают предпочтение продукции Apple.

Если же говорить о Европе, то здесь наблюдается перевес в сторону Samsung, хотя айфоны по-прежнему занимают весомую долю рынка. А вот у бюджетного бренда Realme совсем мизерная доля. Хотя в других регионах он в принципе не представлен. В Латинской Америке люди не очень жалуют смартфоны Apple – они занимают лишь 5% рынка.

Напомним, ранее популярный бенчмарк AnTuTu составил ежемесячный список самых выгодных Android-смартфонов. Лучшее соотношение цены и качества традиционно показывает Xiaomi и ее суббренд Redmi.

Также УНИАН рассказывал, что в ЕС готовятся утвердить единый стандарт зарядки для смартфонов, планшетов, цифровых камер, беспроводных наушников, гарнитур, игровых консолей и портативных колонок.

Вас также могут заинтересовать новости: