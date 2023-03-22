Грядущий браузер сможет предложить повышенную конфиденциальность, синхронизацию паролей между устройствами и функцию онлайн-покупок.

На сегодня Chrome является самым распространенным браузером в мире. Несмотря на попытки Apple или Microsoft переманить аудиторию со своими браузерами, им не удалось добиться такой популярности. А сейчас, похоже в планах компании Amazon выступить претендентом на роль лучшей поисковой системы.

Прямо сейчас компания проводит опрос среди пользователей с целью выяснить, что именно может сподвигнуть их загрузить фирменное приложение. И уже намекает на его ключевые возможности, передает Phone Arena.

По данным источника, среди вариантов ответа фигурируют такие функции, как повышенная конфиденциальность, синхронизация паролей между устройствами и некая функция онлайн-покупок. Также упоминается возможность преобразования текста в речь, как одна из ключевых возможностей браузера.

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Компания пока не раскрывает дату релиза и название нового браузера, но журналисты считают, что разработка находится на ранней стадии. Пока в опросе упоминаются лишь ноутбуки и ПК, но в дальнейшем браузер может получить и мобильную версию.

По данным аналитиков из StatCounter, на февраль 2023 года доля Google Chrome на рынке браузеров составляет 65,74%. На втором места – Apple Safari с 18,86%. Решение Microsoft замыкает тройку рынка десктопных браузеров с 4,27%.

Напомним, ранее в браузере Google Chrome появились режимы экономии памяти и энергопотребления. Первая освобождает память давно неактивных вкладок, а вторая ограничивает фоновую активность, качество эффектов и частоту кадров в видео.

Вместе с тем УНИАН делился 5 причинами перейти с Chrome на Microsoft Edge, если вы еще этого не сделали. В их числе удобные вертикальные вкладки, режим эффективности и встроенная защита от утечки паролей.

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