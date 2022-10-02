О ценах данных пока нет, а в продаже ПК появится во второй половине осени этого года.

Сразу после анонса новых процессоров Intel 13-го поколения и видеокарт GeForce RTX 40-й серии, подконтрольный Dell бренд Alienware представил самый навороченный игровой компьютер своего производства.

Помимо топового железа, Aurora R15 отличается от предшественников преобразованной конструкцией, исправляющих один из главных недостатков фирменных игровых ПК, пишет Tom's Hardware.

Главным нововведением в конструкции системников образца 2022 года стала улучшенная система охлаждения. Устройство будет оснащено пятью 120-мм вентиляторами для забора и отвода воздуха, а конфигурации с жидкостным охлаждением получили 240-мм радиатор.

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Сам ПК будет предлагаться с флагманской RTX 4090, которая поставляется с 24 ГБ памяти и процессором Intel Core i9-13900K, который имеет 24 ядра, 32 потока и частоту разгона до 5,8 ГГц. Известно также о 64 Гб оперативной памяти DDR5б, SSD-накопителе на 6 терабайт и блоке питания мощностью до 1350 Вт.

О ценах данных пока нет, а в продаже ПК появится во второй половине осени этого года. Как минимум производитель должен дождаться выхода новых процессоров Intel и видеокарт Nvidia в продажу. Первые должны поступить на полки магазинов 20 октября, а вторые уже 12 октября.

До конца года NVIDIA также пополнит линейку RTX 3000 обновленными версиями RTX 3060 и RTX 3060 Ti. Первая получит 8 Гб видеопамяти – на 4 Гб меньше, чем у базовой модели – а ценник на нее снизят до 300 долларов. Что касается Ti-версии, то пропускная способность памяти может увеличиться на 36% – до 608 ГБ/с вместо 448 ГБ/с.

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