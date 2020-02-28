Шахтер сохранил Украину в еврокубках. Надолго ли?

Опасения не подтвердились. Команда была готова во всех смыслах

Традиционная беда украинских команд - "весенний футбол", который появился из-за нашего календаря. Длительный зимний перерыв прерывается фактически ключевыми поединками в еврокубках. Времени на раскачку нет, а тренерам остается выводить подопечных на пик формы с помощью товарищеских поединков.

Когда "Шахтер" получил в соперники "Бенфику" с 17-матчевой серией побед, лидерством в чемпионате Португалии и опытом в Лиге чемпионов текущего сезона, многие начали "хоронить" украинский клуб. Как можно справиться с соперником на ходу, у которого в разгаре чемпионат, а в обойме ряд опытных исполнителей и молодых звезд на пике формы?

Матч в Харькове показал, что посредственная игра команды в товарищеских матчах - ошибочное впечатление. "Шахтер" был готов, команда владела ситуацией на поле и могла забивать больше двух мячей. Не обошлось без ошибок в защите и пропущенного гола, но это - отдельная тема. В целом на ОСК "Металлист" была зафиксирована абсолютно логичная победа хозяев. На эмоциях, с правильным настроем и запасом сил.

Во многом успеху "горняков" способствовал внезапный игровой спад португальцев - команда в последних матчах не побеждала, напряжение росло, а перед второй игрой в Лиссабоне один из украинских журналистов даже спросил у главного тренера "орлов" Бруну Лаже о возможной отставке. Португальский специалист не сдержал удар, с нервной улыбкой обсудил тему жизни и смерти, а затем резко прервал разговор. Все это демонстрировало, насколько напряженная была обстановка в клубе.

Тем не менее, самое главное не это. У "Шахтера" была задача - выжать максимум из ситуации. И подготовка позволила команде это сделать.

В ответной игре порой казалось, что все висит на волоске для дончан. "Бенфика" быстро вышла вперед, украинцы тут же сравняли. Затем португальцы сделали счет 3:1. В тот момент начало казаться, что "Шахтер" завершит свой еврокубковый путь. И снова гол от команды Каштру. А затем - еще один. Донецкая команда не допустила и мысли о провале, игра шла до последнего. Такой характер принес подопечным Луиша Каштру заветную путевку в 1/8 финала.

Главные герои и антигерои бразильского "Шахтера" - украинцы

Никто не сомневается, что главная ударная сила "Шахтера" в атаке - бразильцы, однако в поединках с португальцами появились неожиданные украинские герои.

В первом матче рвал и метал Виктор Коваленко. После прошлогоднего шквала критики один из самых талантливых украинских полузащитников поправил моральное состояние и это принесло результат. Виктор вел партнеров за собой, постоянно обострял и стал автором победного гола. Это было прекрасное завершение поединка для игрока, который умудрился затмить Тайсона и компанию.

В Лиссабоне нашелся еще один герой. Им стал Тарас Степаненко. Голов "горняки" забили сразу три, но именно второй в исполнении опорника "горняков" стал переломным. Счет был 1:3 и "Бенфика" обрела крылья, которые Степаненко быстро "обломал". Подачу с углового футболист сборной Украины превратил в красивый гол ударом головой. В тот момент для португальцев все рухнуло, а "Шахтер" проснулся и снова начал бороться.

Нельзя не отметить и провалы. У "горняков" есть большая проблема с выходом из-под прессинга. Во многом из-за слабого внутреннего чемпионата, где команде в основном приходится преодолевать "автобусы", а не защищаться. В таких обстоятельствах у подопечных Каштру просто нет практики игры вторым номером, которая ждала их в Лиссабоне. Периодически дончане просто не знали, как перетерпеть штурм и быстро уйти в контратаку.

Одним из худших на поле оказался Николай Матвиенко. Центральный защитник этой зимой был на волоске от трансфера в лондонский "Арсенал". Сделка не состоялась, что не могло не отразиться на психологическом состоянии игрока. В Харькове он не выглядел оплотом надежности, а в Португалии случился полный провал.

"Фиаско, крах и полное непонимание происходящего на поле", - так оценили спортивные СМИ игру Николая в Лиссабоне. Центральный защитник стал одним из виновников двух из трех пропущенных голов. 23-летний футболист устроил себе худшую рекламу перед Евро-2020 и летним трансферным окном. Теперь его задача - принять этот урок и не сломаться.

Молодых так и не дождались. "Шахтер" играет на многолетнем фундаменте

Этот "Шахтер" был построен много лет назад. Луиш Каштру, если сравнивать с экс-наставником команды Паулу Фонсекой, дает шанс молодым, пытается заставить работать на клуб деньги, которые были потрачены на Майкона, Маркоса Антонио, Фернандо и других бразильских талантов, однако пока мало что получается.

До сих пор прорывы "горняков" в центре поля начинает Тайсон, мечтающий вернуться на родину. До сих пор сложно представить команду без Марлоса, Исмаили и Мораеса. Это каркас, без которого все рухнет. Нет альтернативы и Тарасу Степаненко - это единственный разрушитель европейского уровня в команде.

Резервисты уже показали себя против "Десны" в первом туре УПЛ после зимы - на табло были нули, пока не вышли на замену ветераны. Про плей-офф Лиги Европы говорить вообще не приходится. Самым неожиданным позитивом в нынешней кампании для клуба стал стремительный рост защитника Додо. На место Марлоса претендует Тете, а Манор Соломон уже становился джокером в Лиге чемпионов. К сожалению, пока это лишь периодические вспышки, а клубу нужны новые лица на постоянной основе. Остается только ждать.

Плохо то, что раньше тот же Алан Патрик не мог бы и мечтать о месте в старте, а теперь этот бразилец является незаменимой единицей в обойме Каштру. Лидеры "горняков" не молодеют и ситуация может стать критической в обозримом будущем.

Дальше - соперник, который может воспользоваться всеми слабостями чемпиона Украины

Важно сохранять оптимизм. "Шахтер" в еврокубках нужен всему украинскому футболу. Нас ждет потеря прямой путевки в Лигу чемпионов через год-два, если мы не будем набирать очки в таблице коэффициентов УЕФА. Поэтой причине очень хотелось хорошей жеребьевки для "горняков". Мимо кошмара в виде "Манчестер Юнайтед" или "Интера" пронесло, но попался еще один представитель топ-5 чемпионатов - немецкий "Вольфсбург".

Мы уже насмотрелись на успехи этого коллектива в нынешнем сезоне. Немцы играли в одной группе ЛЕ с "Александрией". Команда Владимира Шарана местами смотрелась неплохо, но "волки" без лишнего усердия использовали практически каждый свой шанс и оба матча выиграли - 3:1, 1:0.

В 1/16 финала подопечные Оливера Гласнера дважды обыграли экс-соперника киевского "Динамо" - шведский "Мальме" (2:1, 3:0). Особенно примечательна вторая игра, когда шведы больше владели мячом, старались атаковать, но пропустили трижды. Классическая поговорка про немцев, которые забьют сколько хотят, а соперник - сколько сможет, здесь абсолютно применима.

У "Бенфики" были серьезные проблемы с организацией. Португальцы - это страсть и темперамент, но никак не строгая организация. По этой причине бразильцам "Шахтера" было комфортно - им не мешали устраивать шоу, игра шла на встречных курсах.

"Вольфсбург" - совершенно другая история. Игроки выйдут на поле и обязательно будут давить на слабые места украинцев, они могут весь матч обороняться и терпеть,а организация и понимание футбола у немцев - одно из лучших в мире. Откровенно говоря, остается надеяться, что каким-то образом "горнякам" повезет, Матвиенко выдаст свой лучший матч, а бразильцы смогут сотворить что-то шедевральное впереди. Команда Луиша Каштру пока не готова к шахматным партиям, что показала та же "Аталанта" в харьковской встрече.

"Вольфсбург" хорош и персоналиями. У команды есть нидерландский бомбардир Ваут Вегхорст, на счету которого 14 голов, вингер Максимилиан Арнольд, а также знакомый украинским болельщикам по выступлениям за "Динамо" Адмир Мехмеди. Состав немцев на 80 миллионов дороже, чем у чемпиона Украины.

Еще одна плохая новость - "Вольфсбург" пока далек от зоны Лиги чемпионов в Бундеслиге, поэтому команда однозначно постарается выиграть Лигу Европы и получить путевку именно таким образом. Это уже не групповой этап, в котором многие команды играют вполсилы.

Остается верить в лучшее, ведь футбол - это не только строгий расчет, а еще и везение.

Данил Слесь