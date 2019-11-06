Решающая битва за плей-офф: анонс матча Динамо Загреб - Шахтер

Дончане попытаются одержать вторую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

6 ноября на стадионе "Максимир" в Загребе местное "Динамо" будет принимать донецкий "Шахтер" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо Загреб - Шахтер.

Начало поединка - в 22:00.

Динамо Загреб - Шахтер: где смотреть матч по ТВ

"Шахтер"

В УПЛ у "горняков" все прекрасно. Команда Луиша Каштру лидирует в турнирной таблице и опережает киевское "Динамо" на 10 очков. В прошлом туре дончане в полурезервном составе разгромили "Карпаты" на выезде - 3:0.

Однако перед поединком против львовян "Шахтер" неудачно выступил в 1/8 финала Кубка Украины. Там команда Каштру уступила "Динамо", пропустив решающий гол в экстра-тайме - 1:2.

В Лиге чемпионов дончане стартовали не лучшим образом. Конечно, не стоит забывать и про уровень соперника - в Харьков приезжал чемпион Англии "Манчестер Сити". Команда Александра Зинченко разгромила хозяев со счетом 3:0.

Настоящая драма развернулась во втором туре на "Сан-Сиро" против "Аталанты". Итальянцы первыми вышли вперед, но еще до перерыва Жуниор Мораес сравнял счет. В концовке "горняки" отбивались, а на последних секундах вырвались в контратаку - Додо выдал передачу на Манора Соломона, а тот уложил на газон защитника с вратарем и отправил мяч в сетку.

В прошлом туре "Шахтер" принимал на своем поле предстоящего соперника. Хорваты показали, что их нельзя недооценивать, и едва не победили - 2:2. В целом игра была равной и показала, что динамовцы - не самый удобный соперник для украинцев, умеющий прессинговать и стремительно выходить в контратаку. В настоящий момент у "Шахтера" и "Динамо" по 4 очка в группе C, поэтому все может решиться в предстоящей игре.

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"Динамо" Загреб

В чемпионате Хорватии динамовцы лидируют и опережают "Хайдук" на четыре очка, имея игру в запасе. 2 ноября команда на выезде победила "Интер" Запрешич - 1:0.

В Лиге чемпионов Загреб стартовал еще в квалификации, где успел огорчить в том числе "Ференцварош" Сергея Реброва - 1:1, 4:0.

В группе динамовцы стартовали сенсационно - команда разгромила "Аталанту" со счетом 4:0. Матч с "Ман Сити" в Англии показал, что команда действительно хороша. До 66-й минуты англичане не могли открыть счет, а победили относительно скромно - 2:0.

Лидерами "Динамо" в этом сезоне являются вингер Мислав Оршич, который регулярно забивает, а также конструктор большинства атак Дани Ольмо. Оба стараются проявить себя и в дальнейшем могут серьезно пополнить бюджет хорватского клуба. Стоит отметить, что именно этот дуэт огорчил Пятова в Харькове.

Травмы и дисквалификации

В Хорватию не полетели вингеры дончан Евгений Коноплянка и Манор Соломон. Это не игроки основы, но они всегда усиливают игру "Шахтера" выходами на замену. По информации СМИ, проблемы со здоровьем есть у Сергея Кривцова и Исмаили, но клуб это официально не подтверждал.

У хорватов не сыграет Куленович, а Гавранович, Гояк, Теофил-Катрен и Майер - под вопросом. Тем не менее, тренер загребского клуба Бьелица подчеркнул, что проблем с составом нет.

Ориентировочные составы

"Динамо" З: Ливакович, Теофил-Катрен, Дилавер, Перич, Стоянович, Моро, Адеми, Леовац, Оршич, Петкович, Ольмо

"Шахтер": Пятов, Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес

Слова перед матчем

Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица:

"Для нас это большой, судьбоносный, решающий матч. Мы лучше подготовлены после игры с "Аталантой" и харьковского матча. Наши ребята в хорошей психической и физической форме. Они свежи, мотивированны и расслаблены, потому что получают наслаждение от игры. Шансы команд – где-то 50 на 50. "Шахтер" – очень хорошая, опытная команда, но и мы полны стремления победить. Покажем это на поле. Встретятся две сильные команды, и мы сделаем все для победы".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру:

"Наше оружие - наш стиль игры. Не будем отходить от нашего ДНК. Завтра нужно показать хорошую игру в атаке, найти пути, чтобы вскрыть загребское "Динамо" и забивать. В футболе есть 4 фактора: техника, тактика, психология и физика. Нельзя играть с 3 или 2 составляющими. "Шахтер" постарается привнести все это на поле. У нас большое желание пройти дальше".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брыхом.