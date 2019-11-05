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Динамо Загреб - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

14:03, 05 ноября 2019
Футбол
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В Харькове команды сыграли вничью / фото: ФК Шахтер

6 ноября на стадионе "Максимир" в Загребе местное "Динамо" будет принимать на своем поле донецкий "Шахтер" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо Загреб - Шахтер.

Начало поединка - в 22:00.

В прямом эфире в Украине транслировать матч "Динамо" Загреб - "Шахтер" будет телеканал "Футбол 2".

Напомним, после трех туров обе команды набрали по 4 очка. В прошлом матче "Шахтер" принимал хорватов в Харькове и сумел удержать ничью - 2:2.

Арбитром поединка в Загребе будет Феликс Брых из Германии.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" полурезервным составом разгромил "Карпаты".

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Теги: #Лига чемпионов#Шахтер