Динамо Загреб - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
14:03, 05 ноября 2019Футбол
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Дончане проведут второй матч с чемпионом Хорватии.
В Харькове команды сыграли вничью / фото: ФК Шахтер
6 ноября на стадионе "Максимир" в Загребе местное "Динамо" будет принимать на своем поле донецкий "Шахтер" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо Загреб - Шахтер.
Начало поединка - в 22:00.
В прямом эфире в Украине транслировать матч "Динамо" Загреб - "Шахтер" будет телеканал "Футбол 2".
Напомним, после трех туров обе команды набрали по 4 очка. В прошлом матче "Шахтер" принимал хорватов в Харькове и сумел удержать ничью - 2:2.
Арбитром поединка в Загребе будет Феликс Брых из Германии.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" полурезервным составом разгромил "Карпаты".
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