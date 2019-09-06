Литва - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Сборная Украины проведет свой пятый матч в квалификации на чемпионат Европы.

7 сентября на "Стадионе ЛФФ" в Вильнюсе пройдет матч пятого тура квалификации Евро-2020 между сборными Литвы и Украины.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Литва - Украина.

Стартовый свисток прозвучит в 19.00.

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Прямую трансляцию матча Литва - Украина можно будет посмотреть на ТРК "Украина". Кроме того, показывать встречу будет телеканал "Футбол 1".

Напомним, украинская сборная после четырех туров набрала 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы B. В то же время у Литвы после трех игр в активе только 1 очко, команда является аутсайдером группы.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты сборной Украины на тренировке сыграли в гандбол.