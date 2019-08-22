Снять проклятие плей-офф: анонс матча Эспаньол - Заря

Луганчане проведут очередной матч в квалификации Лиги Европы.

В рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы луганская "Заря" 22 августа проведет первый матч против испанского "Эспаньола". Встреча пройдет на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в пригороде Барселоны.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Эспаньол - Заря: где смотреть матч по ТВ

"Эспаньол"

В межсезонье у команды сменился главный тренер - шанс проявить себя получил наставник резервистов Давид Гальего. Специалист привел в состав несколько молодых игроков и в целом пока успешно создает новый коллектив.

Каталонцы уже прошли два раунда квалификации еврокубка и сделали это очень легко. Сначала был пройден исландский "Стьярнан", а затем швейцарский "Люцерн". За четыре поединка испанцы забили 13 голов и пропустили только один. Борьбы здесь не было и близко.

При этом "Эспаньол" - типичная домашняя команда, которая на выезде выглядит не так ярко, как в родных стенах. Ее сильные стороны - владение мячом, прессинг и стремительный переход в атаку с помощью длинных передач. Стоит отметить, что уже стартовал чемпионат Испании, в котором "попугаи" 18 августа уступили "Севилье" - 0:2.

В составе "Эспаньола" есть старый знакомый украинских болельщиков - бывший форвард "Шахтера" Факундо Феррейра. Если в прошлом сезоне нападающий играл мало, то в нынешнем он стал основным игроком и уже забил четыре мяча в ЛЕ. Что касается лазарета, то команде из-за травм не помогут Давид Лопес и Пабло Пьятти.

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"Заря"

Луганская "Заря" в квалификации Лиги Европы стартовала со второго раунда. Подопечные Виктора Скрипника, который возглавил команду этим летом, прошли черногорскую "Будучность", одержав две победы - 3:1 и 1:0.

Далее были два поединка с болгарским ЦСКА. На выезде луганчане добыли ничью, а дома сумели победить - 1:0. При этом в родных стенах с 22-й минуты "Заря" играла в меньшинстве, но все равно выглядела не очень убедительно на фоне соперника.

Кроме того, в самой концовке поединка в Запорожье голом отличился Назарий Русин, который во время празднования снял футболку и был удален. Форварда будет очень не хватать "Заре" в Испании. После перехода из "Динамо" Русин быстро адаптировался и уже стал лидером коллектива Скрипника.

В УПЛ луганчане после четырех туров идут вторыми, набрав семь очков. При этом в прошлом туре команда дома уступила "Александрии" - 1:2. Во многом виновата усталость - слишком плотный график у луганчан на старте сезона.

Матчи с "Эспаньолом" станут первым серьезным испытанием для Виктора Скрипника. От команды скорее стоит ждать достойной игры, а не обязательного прохода в групповой раунд.

Любопытно, что еще ни разу в своей истории луганский клуб не преодолевал барьер квалификации Лиги Европы. Команда уже дважды выступала в групповом раунде, но делала это напрямую.

Слова перед матчем

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Не буду говорить высокие слова или давать какие-то обещания. Мы знаем свою силу, знаем, против кого будем играть. Но в тоже время никто не запретит нам мечтать. Все мы хотим, чтобы мечты когда-то сбылись. Могу пообещать нашим болельщикам, что наша команда оставит все силы на этом прекрасном стадионе".

Главный тренер "Эспаньола" Давид Гальего:

"Заря" - это очень физически подготовленная команда, в которой выступают талантливые игроки. Это будет противостояние длительностью в 180 минут. Нам предстоит очень сложный отборочный этап. Это атлетический соперник, преисполненный энтузиазма, как и мы. У них есть опыт выступлений в отборочных матчах такого рода. Однако, мы должны навязать "Заре" свою игру".

Ориентировочные составы

"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес, Налдо, Льюис Лопес, Вила, Мелендо, Дардер, Рока, Варгас, Феррейра, У Лэй

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Хомченовский, Юрченко, Громов, Будковский

Арбитр

Главным арбитром матча назначен немец Тобиас Штиллер.