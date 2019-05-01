Как завершится битва на Камп Ноу: анонс матча Барселона - Ливерпуль

В столице Каталонии пройдет поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между испанским и английским клубами.

1 мая на "Камп Ноу" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов "Барселона" будет принимать "Ливерпуль". Матч начнется в 22.00.

И "Барселона", и "Ливерпуль" подходят к полуфинальной битве с невероятными сериями без поражений.

Каталонцы не проигрывали на протяжении 22 матчей подряд во всех турнирах и выиграли четыре последние встречи. К тому же "Барса" досрочно гарантировала себе чемпионский титул в Испании.

"Ливерпуль" выиграл десять последних поединков подряд. Беспроигрышная серия команды во всех турнирах составляет 19 матчей.

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Путь к полуфиналу

"Барселона" еще ни разу не проигрывала в текущем розыгрыше ЛЧ. Подопечные Эрнесто Вальверде заняли первое место в одной группе с "Тоттенхэмом", "Интером" и ПСВ, а в плей-офф выбили из борьбы "Лион" (0:0 и 5:1) и "Манчестер Юнайтед" (1:0 и 3:0).

В то же время "Ливерпуль" с трудом вышел из одной группы с ПСЖ, "Наполи" и "Црвеной Звездой". "Красные" проиграли во всех выездных матчах, но все же заняли второе место за счет преимущества в личных встречах над "Наполи". В плей-офф команда Юргена Клоппа прошла сперва "Баварию" (0:0 и 3:1), а затем "Порту" (2:0 и 4:1).

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История взаимоотношений

"Барселона" и "Ливерпуль" ранее восемь раз встречались в еврокубках. Команды дважды пересекались в полуфинале Кубка УЕФА - в финал оба раза вышел "Ливерпуль" - 1:0 и 1:1 в 1976 году и 0:0 и 1:0 в 2001 году. В сезоне 2001-2002 команды встретились на втором групповом этапе Лиги чемпионов - "Барса" выиграла в гостях со счетом 3:1, а матч на "Камп Ноу" завершился вничью (0:0). А в сезоне 2006-2007 в 1/8 финала ЛЧ "Ливерпуль" проиграл "Барселоне" на выезде (0:1), но затем разгромил ее дома (4:0).

Ориентировочные составы

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Артур, Бускетс, Ракитич, Коутиньо, Месси, Суарес

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Матип, ван Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино

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Слова перед матчем

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде:

"Ливерпуль" - мощная команда, которая оказывает большое давление на сопеника и играет в высоком темпе. Обыграть такого соперника будет сложно. В этом сезоне "Ливерпуль" проиграл всего одну встречу в чемпионате, что подчеркивает его силу. Стартовые 15 минут каждого тайма будут очень важны. Именно в эти отрезки "Ливерпуль" старается тебя задавить и бросает все силы в атаку".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Дело не в одном Месси. Там вся команда из игроков высочайшего уровня. "Барса" уже стала чемпионом. Месси перед началом сезона сказал, что хочет снова выиграть наконец Лигу чемпионов, и это звучит как угроза! Но мы тоже хотим выйти в финал. Ничья на "Камп Ноу" будет не худшим из результатов. Многие приезжали сюда, строили план на игру и получали потом по голове".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.