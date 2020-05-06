"Сейчас кто-то делит портфели": Усик объяснил, почему не перестанет дружить с россиянами

Украинскому боксеру все равно на то, что "его хейтят".

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что не перестанет дружить с людьми из-за их национальности.

Об этом Усик сказал в документальном фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", который опубликовал YouTube-канал российского монастыря "Корсунская пустынь".

"Если я дружу с человеком из Москвы, из Челябинска, из Лондона или Львова - в первую очередь, я общаюсь с человеком, и мне не важно, какой он национальности или в каком он городе живет. Если взять руку каждого из моих знакомых и порезать один из пальцев - им будет больно так же, как и мне, а из пальца потечет кровь, как у всех. Так вот - я общаюсь с человеком, я не общаюсь с его национальностью. Если этот человек ко мне с добротой относится, то и я также к нему отношусь.

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С ребятами, которые живут, например, в Москве, мы тренировались вместе, пили чай с одной чашки, ели с одной миски кашу, когда мы маленькими были. А сейчас, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с человеком? Я буду продолжать с ним дружить", - сказал Усик.

Боксер признался, что его никак не задевает критика в его адрес:

"Мне без разницы, что меня хейтят или обзывают. У меня есть свое сформировавшееся мнение. Я не маленький мальчик, мне не двенадцать лет. Я никому ничего не должен. Я ни у кого ничего не ворую, я честно зарабатываю своим трудом. Почему я должен слушать мнение того, кто меня осуждает или пытается навязать свою мысль?".

"Вот Анатолий Николаевич Ломаченко может мне что-то сказать, потому что он воспитал меня. А кто-то другой, кто меня видел только по телеку, и ему не нравится то, что мне нравится - Господи, да дай им Боже сил", - подытожил Усик.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Усик пригрозил "диванным экспертам" нокаутом.