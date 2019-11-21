"Эго и у меня присутствует": Гвоздик настроен вновь стать чемпионом мира

Украинский боксер подчеркнул, что не намерен останавливаться после поражения.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик заявил о планах вернуться на вершину бокса после поражения от россиянина Артура Бетербиева.

Украинец дал комментарий в эфире Instagram-аккаунта Большой Куш.

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"Признаюсь, что зеленый пояс мне больше всего нравится. Но, если говорить о приоритете, то буду двигаться по той линии, где есть возможность двигаться. Хочется быть чемпионом.

Я скажу так, что профессиональный бокс состоит из двух составляющих: поясов и славы, также из финансовой части. Мне казалось, что в профи все рассказывают, что дерутся за пояса, но, на самом деле, ради денег. Как выяснилось, эго и у меня присутствует.

Вот после боя я осознал, что пояс остался, по сути, но без титула как-то хуже. Веселее, когда ты чемпион. И восприятие людей совершенно другое. Поэтому, конечно, хочется вернуть титул. Будет это зеленый пояс - хорошо, хотелось бы. Какой-то другой - здорово", - отметил Гвоздик.

Напомним, украинец проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в десятом раунде.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко готов провести бой с американским чемпионом мира.