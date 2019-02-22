​​​​​​​Олег Малиновский – новая украинская звезда и претендент на титул WBO

Если в тяжелой и легкой весовых категориях украинцам уже привычно видеть в роли чемпиона Александра Усика и Василия Ломаченко, то Малиновский, хоть и не новое, но еще далеко не привычное имя для широких масс, не так пристально следящих за событиями в отечественном боксе. Между тем, коренной киевлянин Малиновский, которому прошлым летом исполнилось 30 лет, провел уже 23 боя на профессиональном ринге. Все поединки заканчивались победой украинца, а 7 из них – досрочно. За время своей карьеры он уже успел завоевать титул – пояс чемпиона Европы по все той же версии WBO. А вот крайний из запланированных на сегодняшний день боев не состоялся из-за травмы украинца. 22 декабря в Броварах киевлянин должен был драться с итальянцем Франческо Гранделли, но отказался от выхода на ринг за несколько дней до поединка – из-за повреждения ребер. Та досадная травма стала едва ли не первой серьезной в карьере украинца и существенно скорректировала его планы.

Его обращение к болельщикам было достаточно трогательным: «Дорогие друзья и вcе, кто меня поддерживают! В следующую субботу я должен был защищать свой титул, но в одном из спаррингов я получил досадную травму нескольких ребер. Врачи категорически запретили мне продолжать подготовку. Конечно, я расстроился, так как одержав победу в этом поединке, я бы мог стать обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира. Я восстановлюсь и приложу максимум усилий, чтобы достичь своей цели».

Впрочем, не прошло и пару месяцев, как бюрократическая казуистика WBO вывела украинца на первое место в своем рейтинге. Конечно, это не гарантирует нашему спортсмену обязательный титульный бой, но существенно повышает шансы на участие в нем. Пока же Малиновский даже не знает имени своего ближайшего соперника, готовясь к предстоящему в апреле бою вслепую.

«Сейчас я приступил к тренировочному процессу, полностью восстановился. Со дня на день начнется подготовка к бою, который пройдет 20 апреля. Соперник не известен, но совсем скоро будет известен. Бой должен быть титульным. Я поднялся на первое место рейтинга. Надеюсь, что стану обязательным претендентом на титул и командам удастся договориться о бое в этом году», - сказал Малиновский накануне в общении со СМИ.

Вероятно, предстоящий бой Малиновского будет титульным, но за звание чемпиона Европы. Потому что поясом чемпиона мира сейчас владеет конкретный боксер – мексиканец Оскар Вальдес, который не уступает пояс никому с июля 2016 года. И для того, чтобы завоевать титул чемпиона мира, украинцу нужно встретиться в ринге с Вальдесом.

По словам украинского боксера, переговоры с Вальдесом проводились еще в прошлом году, и теперь после изменений в рейтинге, скорее всего, они скоро возобновятся.

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«Предварительные переговоры были в прошлом году, но так как я недавно поднялся на первую позицию, не знаю, были ли переговоры возобновлены. Надеюсь, что в скором времени промоутеры приступят к переговорам и появится какая-то информация. Повторюсь, сейчас мы готовимся к 20 апреля. Вальдес провел недавно добровольную защиту. Сейчас он отдохнет, думаю, следующий бой будет ближе к осени. Поэтому у меня есть время провести бой, отдохнуть, и, если промоутерам удастся договориться, то провести подготовку к бою с Вальдесом. Возможно, бой 20 апреля даст мне возможность стать обязательным претендентом и провести бой за звание чемпиона мира», - заметил боксер.

Кстати, если посмотреть на карьеру того же Вальдеса, то в 2017-м году он провел всего два боя, а в 2018-м – и вовсе один. На вопрос к Малиновскому, какое количество боев за год оптимально для него, украинец не раздумывая ответил: «Три-четыре боя было бы достаточно». С учетом особенностей Вальдеса, ждать титульного поединка, если промоутеры договорятся, придется достаточно долго. Но, с другой стороны, если все получится в переговорах за столом, Украина может получить еще одного чемпиона мира по боксу уже в этом году.

…Самое главное, что было заметно на встрече Малиновского со СМИ во вторник – так это решимость и настрой украинского боксера: «Я очень расстроился после травмы, которую получил в декабре. Тогда рухнули очень многие мои планы. В частности, выиграв бой в Броварах я бы наверняка имел шанс завоевать титул чемпиона мира пораньше. Но, ничего, как говорится, все, что не делается, к лучшему. Я смог немного остановиться, подумать, все взвесить. Теперь по-новому пойду к тем целям, которых добиваюсь на протяжении многих лет. Надеюсь, эта вынужденная пауза мне в чем-то помогла. В апреле состоится бой в Киеве. Далее – посмотрим».

А на вопрос, готов ли украинец покорять ринги Германии, Великобритании и США, которые считаются основными – Меккой в мировом профессиональном боксе – ответил однозначно: «Конечно, почему бы и нет. Титул можно завоевать и дома, перед родной публикой, как я это делал неоднократно. А потом ездить по миру и защищать пояс чемпиона. Думаю, любой честолюбивый боксер стремиться к тому, чтобы покорить Нью-Йорк, Лондон или Гамбург. Это естественное желание».

На данный момент подавляющее большинство своих боев Малиновский провел в Киеве. Пару раз выезжал в ближайший пригород Бровары, а также – в Черкассы и Львов. И только однажды дрался за пределами Украины, в венгерском Будакаласе. Тем не менее, количество, а главное – качество боев украинца внутри страны – позволило ему взлететь в рейтинге WBO.

И есть очень большие шансы на то, что уже в ближайшее время Олег Малиновский сменит 1-е место в рейтинге WBO на позицию с предельно лаконичным названием – Чемпион.

Кирилл Стадниченко